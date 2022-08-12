نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة منصة “eservices.masar.sa” الإلكترونية ورابط أسماء المرشحين

أعلنت وزارة التعليم للمملكة العربية السعودية عبر نظام جدارة عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 هـ، للمرشحين مبدئيا لشغل 11547 وظيفة، و يستطيع المتقدمون الاستعلام عن النتيجة عبر حساباتهم في نظام جدارة في منصة مسار الإلكترونية، ويأتي هذا تمهيدا لاختيار المرشحين بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز الاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، خلال المدة: “16 محرم 1444 هـ و27 محرم 1444 هـ.

سنتعرف معكم في هذا المقال على رابط نتائج وظائف التعليم، وخطوات الحصول على أسماء المرشحين عبر منصة: جداره “eservices.masar.sa”، وماهي أبعاد المقابلات الشخصية للترشيح النهائي.

نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة

كشفت وزارة التعليم عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية، ودعت إلى استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظائف الشاغرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة التعليم، حيث يمر المترشحون في رحلتهم التوظيفية عبر المراحل التالية:

مرحلة المتقدم على الوظيفة

الترشيح للوظائف التعليمية.

ظهور نتائج الترشيح المبدئي لشغل الوظائف التعليمية.

استكمال مسوغات واشتراطات الوظيفة الشاغرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

وبعد الاجتياز، يتم الإشعار بالترشيح النهائي، لإنهاء إجراءات شغل الوظائف.

مسوغات واشتراطات شغل الوظائف الشاغرة

وضعت وزارة التعليم شروطا للترشيح النهائي للوظائف الشاغرة، لابد من استكمالها في مواعيدها المحددة، وبعد استكمال الشروط والمسوغات يتم إشعار المرشحين بموعد ومقر المقابلة، عبر رسائل نصية “SMS”، وتتمثل الاشتراطات في ما يلي:

اجتياز المقابلة الشخصية. اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم بمقر الوظيفة. ولابد من استيفاء المتطلبات في الفترة: من16 محرم 1444 هـ إلى 27 محرم 1444 هـ.

المقابلات بعد نتائج قبول الوظائف التعليمية

لاجتياز المقابلات الشخصية، بعد القبول في الوظائف التعليمية، ينبغي على المترشحين الالتزام ببعض الإرشادات، تتمثل أهم هذه الإرشادات فيما يلي:

السمات الشخصية: حسن المظهر، واللياقة والتلطف في المعاملة، وعدم الانفعال والثقة في النفس.

الاتجاهات والقيم: الالتزام بقيم التسامح والاعتدال.

مهارات الاتصال والإقناع: الموضوعية، وقوة الأدلة، واحترام رأي الغير.

الثقافة العامة، ومعلومات عن مختلف القضايا الاجتماعية والتربوية.

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية

وضعت وزارة التعليم متطلبات للتقديم على الوظائف التعليمية، وفقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، رتبة معلم ممارس بنظام التعاقد على وظائف الجنسين، حيث تم التقديم في الفترة الممتدة من 02 محرم 1444 هـ إلى 09 محرم 1444 هـ، وفق المتطلبات التالية:

أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص.

معادلة الشهادة، في حال حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة.

أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة.

تحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة

للحصول على أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر منصة مسار، نقوم باتباع الخطوات التالية: