يتم منح المرشحين ما يصل إلى 5 نقاط لكل ميزة +3 نقاط لمعرفة الأنشطة التنموية سيتم وضع المرشحين في أحد المستويات التالية اعتمادًا على درجاتهم الإجمالية:

جدارة

  • حساب النسبة المئوية (40) نقطة:

وهذا يعتمد بشكل كبير على الدرجة التراكمية والتي تكون في درجة البكالوريوس، حيث يتم أولا ضرب النسبة المئوية بـ (0.4)، فإذا كان المعدل التراكمي 90٪، فإن النقاط المئوية هنا = (90 × 0.4). ) = 36.

  • حساب النسبة المئوية لنتيجة اختبار القياس (40 نقطة):

يتم تسجيل نتيجة اختبار القدرات بمائة نقطة، ويتم ضرب النتيجة التي حصل عليها الممتحن في 0.4، على سبيل المثال، إذا حصل المتقدم على 95 نقطة في الاختبار، عدد النقاط هنا = (95 × 0.4) = 38.

  • نقاط سنة التخرج (20 نقطة):

من حيث يحصل المتقدم على (2 نقطة) عن كل عام مضى منذ تاريخ تخرجه ، إذا تخرج عام 2014 ؛ عدد النقاط هنا هو 12 وإذا قمت بحساب نقاط نهاية الجدار في المثال السابق ؛ سيكون هذا (36 + 38 + 12) = 86.