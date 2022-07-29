وظائف تعليمية جديدة عبر منصة جدارة 1444 “رابط التسجل الجديد”
تعتبر منصة جدارة هي المنصة الرسمية التي يتم من خلالها التقديم في الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة في السعودية توفر عدد كبير من الوظائف على المنصة للنساء والرجال، ولذلك يقوم الباحثين عن فرص عمل بالدخول إلى منصة جدارة للتقديم علي الوظائف المناسبة للمؤهل والإمكانيات الخاصة بهم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بتوفير فرص عمل للقضاء على ظاهرة البطالة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التسجيل الجديد علي منصة جدارة للوظائف الحكومية والخاصة 1444.
منصة جدارة 1444
يتم التسجيل في منصة جدارة من خلال تسجيل الدخول للباحثين عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية للتقديم في الوظائف المطروحة من قبل الحكومة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن حاجاتها لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية، برتبة “معلم ممارس” وحددت الشروط المطلوبة في المتقدمين، ونوهت الوزارة أن الوظائف بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتقديم يتم من خلال منصة جدارة.
رابط التسجل الجديد في المنصة
يشترط أن تكون كافة البيانات المسجلة في منصة جدارة بيانات دقيقة وصحيحة، وفي حالة أن كنت مسجل عبر المنصة وطرأ أي جديد على تلك البيانات فيجب أن يتم تحديث تلك البيانات باستمرار، ولتسجيل الدخول إلى جدارة يجب اتباع الخطوات التالية:
هام لجميع الخريجين والخريجات هنا خطوات تحديث بياناتك في #جدارة
فضلها عندك ❤️ عشان اذا احتجتها
اتبع الخطوات 🔰 pic.twitter.com/LjfOsKhdST
— وظائف تعليمية | رخصة مهنية (@r_zczz) July 14, 2022
- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة جدارة للتوظيف، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: eservices.masar.sa.
- تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق.
- بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات يجب الضغط على تسجيل الدخول.
- يشترط رفع صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على البيانات التي سجلتها.
- في النهاية يجب التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها، ثم الضغط على حفظ البيانات.
وظائف تعليمية جديدة عبر جدارة
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن حاجتها لشغل عدد كبير من الوظائف يبلغ 11547 وظيفة تتنوع بين الوظائف التعليمية والإدارية للجنسين من الرجال والنساء، ونوهت الوزارة أن التقديم يتم من خلال التسجيل في منصة التوظيف جدارة، وأضحت أن بداية التقديم:
- يوم الأحد الموافق 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو لعام 2022، ويتم التقديم في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
- ينتهي التقديم يوم 9 محرم 1444 الموافق 7 أغسطس لعام 2022، في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.
- يتم إعلان النتائج يوم السبت الموافق 15 محرم 1444 الموافق 13 أغسطس لعام 2022.
حساب نقاط جدارة
يتم منح المرشحين ما يصل إلى 5 نقاط لكل ميزة +3 نقاط لمعرفة الأنشطة التنموية سيتم وضع المرشحين في أحد المستويات التالية اعتمادًا على درجاتهم الإجمالية:
- حساب النسبة المئوية (40) نقطة:
وهذا يعتمد بشكل كبير على الدرجة التراكمية والتي تكون في درجة البكالوريوس، حيث يتم أولا ضرب النسبة المئوية بـ (0.4)، فإذا كان المعدل التراكمي 90٪، فإن النقاط المئوية هنا = (90 × 0.4). ) = 36.
- حساب النسبة المئوية لنتيجة اختبار القياس (40 نقطة):
يتم تسجيل نتيجة اختبار القدرات بمائة نقطة، ويتم ضرب النتيجة التي حصل عليها الممتحن في 0.4، على سبيل المثال، إذا حصل المتقدم على 95 نقطة في الاختبار، عدد النقاط هنا = (95 × 0.4) = 38.
- نقاط سنة التخرج (20 نقطة):
من حيث يحصل المتقدم على (2 نقطة) عن كل عام مضى منذ تاريخ تخرجه ، إذا تخرج عام 2014 ؛ عدد النقاط هنا هو 12 وإذا قمت بحساب نقاط نهاية الجدار في المثال السابق ؛ سيكون هذا (36 + 38 + 12) = 86.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
الشعب الامريكي خريج ثانوية عامة بنسبة 100/85 و يجد وظائف لكن عندنا نحن يشترط ان يكون من خريجي الدبلوم أو البكالوريس كم نسبة الوظائف عندنا بالخليج العربي التي تقبل ثانوية نسبة قليلة جدا ليست كالولايات الأمريكية المتحدة و الأعجب ان هنالك بعض الوظائف لا تقبل العمر الذي وصل 30 فما فوق أو 40 فما فوق يضطر المواطن أن يلتجىء إلى الرعاية الاجتماعية و الموؤسسات الخيرية و غيرها و هذا خطأ بحق المواطن الخليجي تسأل الله التوفيق و التسديد و البركة لسائر المسلمين .