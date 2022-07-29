تعتبر منصة جدارة هي المنصة الرسمية التي يتم من خلالها التقديم في الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة في السعودية توفر عدد كبير من الوظائف على المنصة للنساء والرجال، ولذلك يقوم الباحثين عن فرص عمل بالدخول إلى منصة جدارة للتقديم علي الوظائف المناسبة للمؤهل والإمكانيات الخاصة بهم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بتوفير فرص عمل للقضاء على ظاهرة البطالة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط التسجيل الجديد علي منصة جدارة للوظائف الحكومية والخاصة 1444.

منصة جدارة 1444

يتم التسجيل في منصة جدارة من خلال تسجيل الدخول للباحثين عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية للتقديم في الوظائف المطروحة من قبل الحكومة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن حاجاتها لشغل عدد 11547 وظيفة تعليمية، برتبة “معلم ممارس” وحددت الشروط المطلوبة في المتقدمين، ونوهت الوزارة أن الوظائف بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتقديم يتم من خلال منصة جدارة.