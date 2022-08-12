رسمياً.. “جدارة” تعلن عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر “منصة مسار”

وبحسب إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية، فإن نظام جدارة سيوفر نتائج العمل التربوي عبر منصة مسار اعتباراً من اليوم (الجمعة)، فيما تستمر عملية استكمال مسوغات تعيين المرشحين من حيث المبدأ.

الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام "#جدارة"، بمنصة "مسار"؛ تمهيداً لاختيار المرشحين نهائيا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.#واس_عام pic.twitter.com/2IZkh5X7X4 — واس العام (@SPAregions) August 11, 2022

نتائج الوظائف التعليمية 1444

الإعلان المبدئي عن قائمة المرشحين لشغل 11،547 منصبًا تعليميًا تمهيدًا للاختيار النهائي للمرشحين بعد استيفاء متطلبات خدمة المناصب التعليمية في مختلف المناطق.

فيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للذكور والإناث في المملكة العربية السعودية بموجب نظام التعاقد الرسمي وفق اللائحة التنفيذية للعام الدراسي 1444 (مدرس ممارس) مرتبة الخدمة المدنية للموارد البشرية في جميع مناطق المملكة.

تدعو وزارة التربية والتعليم السعودية المرشحين الأساسيين لشغل 11،547 منصبًا تعليميًا عن طريق الدخول إلى حساب المتقدم في نظام “جدارة” الإلكتروني لمنصة “مسار”، وعرض النتائج الأولية في الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمهارات الرقمية، والفيزيائية، والكيمياء، والأحياء

رابط الاستعلام عن الوظائف التعليمية

يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الترشيح الأولية لوظائف التعليم 1444 هـ من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم في نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار:-

الدخول على (منصة مسار) للتعرف على المقبولين في الترشيح بالوظائف.

ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك في الخانة المخصصة لها.

ثم ادخال كلمة السر الخاص بك في الحقل المخصص لها.

ثم قم بتحديد الجنس (ذكر / أنثى).

وفي تلك الخطوة قم بتعبئة رمز التحقق المرئي الذي سوف يظهر أمامك.

ثم اضغط على خيار “دخول”.

وفي النهاية قم باستكمال جميع خطوات الاستعلام وظهور نتيجة الترشيح.

المستندات المطلوبة للوظائف التعليمية 1444

وأما بالنسبة للمستندات المطلوبة للمطابقة والتي اعلن عنها نظام جدارة لكي يتم تطابق المرشحين والمرشحات فهي كما يلي:-

يجب إحضار اصل الهوية الوطنية.

إحضار اصل وثيقة التخرج الخاصة بالمترشح أو المترشحة وصورة منها.

يجب إحضار اصل كشف الدرجات (السجل الأكاديمي) وأيضاً صورة منها.

إحضار اصل وثيقة الدبلوم التربوي وصورة منه.

تاريخ المطابقة من 16-1-1444 الى 27-1-1444هـ والف مبـروك للجميع.

نقاط التقييم في المقابلة الشخصية

– السمات الشخصية .

– الاتجاهات والقيم .

– مهارات الاتصال والاقناع .

– التصرف في المواقف التربوية .

– الثقافة العامة .

شروط القبول لوظيفة معلم ممارس 1444

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإعلان هو مقدمة للاختيار النهائي للمرشحين بعد استيفاء الشروط المطلوبة لاجتياز الوظيفة التعليمية، ومنها:-

اجتياز المقابلة الشخصية

يجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في مجال تخصصه.

الفحص الطبي المعتمد من قبل دائرة التعليم في مكان العمل.

سيتم إخطار المرشحين أولاً عن طريق رسالة نصية بتاريخ ومكان المقابلة الشخصية.

مفاضلة الوظائف التعليمية

وفي تصريح أكدت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن المفاضلة تقوم على 3 معايير رئيسية:-

1- أقدمية التخرج.

2- المعدل التراكمي الجامعي.

3- درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص.