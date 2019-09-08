“جدارة” رابط الاستعلام عن وظائف مصلحة السجون 1441 وزارة الحدمة المدنية







يبحث الآلأاف حالياً عن رابط الإستعلام عن وظائف مصلحة السجون، وقد باتت كلمة “جدارة” تريند على محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا هذا اليوم في المملكة العربية السعودية، ويرجع هذا إلى إعلان وزارة الخدمة المدنية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وسوف نوضح لكم خلال هذه المقالة ما هي هذه الوظائف وشروطها وكيفية التقديم لها والتسجيل فيها، حيث يكون التسجيل عبر الموقع الرسمي لبوابة جدارة، ونحن فى هذا المقال فى “نجوم مصرية” نوضح لكم رابط الإستعلام عن وظائف مصلحة السجون، فإلى نص المقال.







وظائف مصلحة السجون 1441

أعلنت مديرية السجون عن حاجتها لشغل وظائف بها تقدر ب 42 وظيفة للرجال و33 للنساء، ويمتد التقديم إلى يوم الخميس القادم ابتداءاً من اليوم، ويُمكنكم التقديم على تلك الوظائف من خلال موقع جدارة للتوظيف، وجدير بالذكر أنه هناك أولوية للمتقدمين إلى الوظيفة لمن هم حاصلين على تخصصات غير تربوية.







التسجيل فى موقع جدارة

من أجل التقدم لأي وظيفة يجب أولا التسجيل فى موقع جدارة، ونوضح لكم خطوات التسجيل كالتالي:







ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية ثم اضغط على التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة.

اكتب رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

أضف الصورة الرمزية.

يتم إضافة بيانات الحالة الصحية.

ادخل رقم البريد الإلكتروني.

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