جدارة تُعلن رابط الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444

أعلنت منصة جدارة عن نتائج الوظائف التعليمية للمرشحين للعمل في وزارة التربية والتعليم للالتحاق بالوظائف الشاغرة، حيث إنه تم الإعلان في وقت سابق عن توفر عدد من الوظائف التعليمية في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والتي يبلغ عددها 11،547 وظيفة للذكور والإناث وذلك بموجب نظام التعاقد الرسمي وفق اللائحة التنفيذية للعام الدراسي الجديد 1444، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية في جدارة.

نتائج الوظائف التعليمية في جدارة

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أن نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية تظهر من خلال موقع جدارة في منصة مسار بعد الإعلان عنها رسمياً من جانب الوزارة، وحددت الوزارة فترة استيفاء المتطلبات من تاريخ 16 محرم 1444هـ وحتى تاريخ 27 محرم 1444هـ، بالإضافة إلى على ضرورة استكمال المقبولين البيانات ومتطلبات التعيين والتي تتمثل في النقاط التالية:

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارات التعليم بمقر الوظيفة.

ضرورة الحصول على مؤهل مناسب للوظيفة المراد التقديم عليها.

ضرورة التوجه إلى مكان المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

رابط الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية

يتم الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية من خلال الموقع الرسمي لمنصة جدارة وللاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مسار للتعرف عن أسماء المقبولين، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://eservices.masar.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية الخاص بالمتقدم وكلمة السر.

تحديد جنس المتقدم من خانة (ذكر / أنثى).

إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له، والضغط على تسجيل.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على الاستعلام.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

أوضحت منصة جدارة علي ضرورة إحضار بعض من المستندات الشخصية الخاصة بالمتقدمين للوظائف التعليمية وهي:

أصل الهوية الوطنية.

أصل وثيقة التخرج وصورة منها.

أصل كشف الدرجات (السجل الأكاديمي) وصورة منها.

أصل وثيقة الدبلوم التربوي وصورة منه.

معايير القبول في وظائف جدارة

يتم المفاضلة عن طريق 3 معايير وهي: