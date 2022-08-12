جدارة الوظائف التعليمية 1444.. إعلان النتائج

ازدادت عمليات البحث بصورة كبيرة على محرك البحث جوجل بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عبر منصة جدارة الوظائف التعليمية 1444، وذلك على صفحتها الرسمية على تويتر ظهور نتائج الوظائف التعليمية، والتى قد أعلنت عنها الوزارة فى وقت سابق عن وجود أماكن شاغرة للوظائف التعليمية، تتيح منصة جدارة تقديم الطلبات عبر الإنترنت لجميع المواطنين الذين يرغبون في التقدم فى إطار رؤية المملكة 2030، جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن حاجتها إلى11547 معلمًا بشرط خضوعهم لاجتياز جميع مراحل الاختبارات والمقابلات الشخصية،وفى هذا المقال سوف نتعرف على جميع خطوات معرفة نتائج الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة.

نتائج قبول جدارة الوظائف التعليمية 1444

تعمل الحكومة السعودية في جميع الوزارات الحكومية على توفير فرص عمل للشباب والفتيات في المملكة العربية السعودية، وفقاً للشروط والضوابط التى وضعتها الوزارة للراغبين للتقدم، وحثت وزارة التربية والتعليم جميع المتقدمين للوظائف التعليمية الدخول إلى الحساب الشخصى على منصة جدارة من أجل الإطلاع على نتيجة الوظائف التعليمية، وأكدت الوزارة أنها ستختار المرشحين بعد استيفاء الشروط اللازمة للتوظيف، والمقابلة الشخصية والفحوصات الطبية خلال المدة ما بين 16 محرم 1444 و 27 محرم 1444،وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية في الساعات القليلة المقبلة حيث من المقرر إعلان النتائج في 13 أغسطس 2022، وسيتم إخطارك برسالة نصية على الهاتف المحمول وقت تقديم الطلب.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444

• الدخول إلى منصة جدارة عبر الرابط الإلكترونى.

• تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

• ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

• ثم انقر فوق خانة الإستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية.

• وأخيرا سوف تحصل على النتيجة.

رابط منصة مسار جدارة للوظائف التعليمية

هناك طلب مرتفع أيضًا على طرق تسجيل الوظائف التعليمية، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التقدم لوظائف تعليمية، يرجى التقدم على منصة جدارة الإلكتروني من أجل التسجيل يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

• قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية لنظام جدارة.

• اكتب اسم المستخدم ورمز التحقق وكتابة رقم المرور.

• ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

• أو أدخل رقم الهوية الوطنية عن طريق بوابة الدخول الوطنية.

• املأ جميع تفاصيل السيرة الذاتية وقم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

• عليك أن تختار الوظيفة حسب التخصص والضغط على أيقونة التسجيل.