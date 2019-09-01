جدارة الوظائف الإدارية 1441 تسجيل وظائف القطاعات الحكومية الإدارية للرجال والنساء

تقديم جدارة الوظائف الإدارية 1441 هجرياً، حيث بدأ تسجيل وظائف وزارة التجارية والاستثمار بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، والتي اعلن عنها عبر بوابة توظيف وزارة التعليم بعدد 173 وظيفة إدارية للرجال والنساء وفق قواعد التقديم على بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة، وعبر بيان التوزيع الجغرافي للوظائف يمكن التعرف على أماكن التعين والمرتبة الوظيفية التي سيتم التعيين عليها، والمؤهل والتخصصات العلمية المسموح لها التقديم على وظائف وزارة التجارة الإدارية خلل الأيام الحالية.

“إعلان انتهى” وزارة التجارة والاستثمار أعلنت من خلال بوابتها للتوظيف، عن توافر 63 وظيفية إدارية شاغرة على سلم رواتب الموظفين العام، ودعت المواطنين والمواطنات من ينطبق عليهم شروط القبول والتسجيل، الدخول على جدارة الوظائف الإدارية 1441 وتسجيل طلبات التقديم خلال فترة فتح بوابة التوظيف على موقع وزارة الخدمة المدنية، ونوهت في الوقت ذاته عن ألية التقديم على جدارة الخدمة المدنية والفئات المستهدفة من إعلان التوظيف.

تقديم جدارة الوظائف الإدارية 1441

ألية تقديم جدارة الوظائف الإدارية 1441 ترتكز على تسجيل الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة 3، والتأكد من صحة بيانات المستخدم وحالة وجود أي تغيير أو أخطاء يتوجب تقديم طلب اعتراض ليتم تصحيح أو تعديل البيانات من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وإن كانت البيانات الخاصة بصاحب الحساب سليمة يتم الضغط على رابط التقديم على الوظائف المتاحة، وفي حالة عدم وجود حساب من قبل، فلابد من التسجيل وفتح حساب مستخدم جديد على نظام التوظيف جدارة لوزارة الخدمة المدنية.

التسجيل في وظائف وزارة التجارة الشاغرة أو أي وظائف متاحة يرغب صاحب أو صاحبة الحساب بالتسجيل عليها، ومطالعة الشروط والضوابط وتحديد الرغبة المكانية وفق أولوية شغلها، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات يتم طباعة طلب التسجيل لاستخدامه حالة وجود أي استفسار أو تقديم التظلم على نتائج المطابقة والمفاضلة وعبر رابط بوابة جدارة يمكن التعرف على الفئات المستهدفة بإعلان التوظيف.

رابط تسجيل دخول جدارة

التسجيل في وظائف وزارة التجارة والاستثمار الإدارية عبر بوابة جدارة الوظائف الإدارية 1440 يمكن الدخول إليها والتقديم من خلال رابط تسجيل جدارة 3 حيث من المقرر نهاية استقبال طلبات التقديم يوم 16-3-1440 وسيتم بعدها إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف الإدارية من الرجال والنساء.

بوابة جدارة الخدمة المدنية

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الخدمة المدنية استمرار عمل بوابة جدارة الإلكترونية، وانه لا صحة لما يشاع نحو وقف العمل ببوابة جدارة الإلكترونية، بوابة التوزيف الإلكتروني، في وظائف القطاعات الحكومية للباحثين والباحثات عن العمل من الخرجين والخريجات.

الوظائف المتاح التسجيل عليها من خلال بوابة جدارة وظائف إدارية ستشمل الفرص الوظيفية الإدارية لوزارة التعليم، وسيعقب ذلك وظائف المديرية العانة للسجون