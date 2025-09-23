أخبار السعودية

جاهزية كاملة من تعليم الطائف لليوم الوطني

آياتي خيري

أختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار “عزنا بطبعنا”، من خلال روزنامة فعاليات تضم أكثر من 120 برنامجًا ثقافيًا على مستوى الإدارة والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع.

اليوم الوطني السعودي

وقالت إدارة  تعليم الطائف أن الفعاليات تنوعت بين الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والرياضية؛ بما يعزز روح الانتماء والولاء، ويتيح للطلاب والطالبات التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وإبراز مواهبهم، واستحضار ما قدمه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- من جهودٍ عظيمة في توحيد الوطن.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.