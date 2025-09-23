جاهزية كاملة من تعليم الطائف لليوم الوطني

أختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة تحت شعار “عزنا بطبعنا”، من خلال روزنامة فعاليات تضم أكثر من 120 برنامجًا ثقافيًا على مستوى الإدارة والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع.

وقالت إدارة تعليم الطائف أن الفعاليات تنوعت بين الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والرياضية؛ بما يعزز روح الانتماء والولاء، ويتيح للطلاب والطالبات التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن وإبراز مواهبهم، واستحضار ما قدمه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- من جهودٍ عظيمة في توحيد الوطن.