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جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول الإلحاقي لـ”الطلاب والطالبات”، وجامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي 1444

محمد خير الحوراني

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، نتائج المرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للعام الجامعي 1444هـ، للمُتقدِّمين الذين حققوا الشروط المطلوبة للالتحاق بكليات الجامعة في مختلف التخصصات.

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وكيل جامعة نجران يدعو المتقدِّمين إلى تأكيد القبول

وأوضح وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري، أنه جرى ترشيح نحو 1532 طالباً وطالبة على مرحلة القبول الاحتياطي، مؤكِّداً على جميع المقبولين ضرورة متابعة الإجراءات وتثبيت القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونياً حتى نهاية يوم غدٍ السبت، لتجنب إلغاء القبول، وذلك عبر البوابة الإلكترونية من هنا.

جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي الحالي
جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي للعام الجامعي الحالي

وبيَّن “العمري” أنَّ إتاحة القبول الاحتياطي قد تمَّت وفقاً للمقاعد الشاغرة بشكلٍ آلي عن طريق الموقع الإلكتروني، وبما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المرشحين.

جامعة المجمعة تعلن نتائج ترشيح القبول الإلحاقي

بدورها أعلنت جامعة المجمعة أيضاً، عن إعلان نتائج ترشيح القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات المتقدمين خلال الفرصة الثانية، للعام الجامعي 1444هـ.

جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول الإلحاقي لـ"الطلاب والطالبات"
جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول الإلحاقي لـ”الطلاب والطالبات”

رابط الاطلاع على النتائج للطلاب والطالبات

كما دعت “الجامعة”جميع الطلاب والطالبات المقبولين إلى سرعة تأكيد القبول قبل موعد الإغلاق غداً السبت الموافق 22-01-1444هـ، الساعة 12 ظهراً، مؤكِّدة أنَّه سوف يتم بعدها استبعاد كل من لم يؤكد القبول.

وأوضحت إدارة الجامعة أنَّه يمكن الاطلاع على نتائج القبول الإلحاقي للطالبات عبر الرابط التالي من هنا، كما يُمكن الاطلاع على نتائج القبول الإلحاقي للطلَّاب من هنا 

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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