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جامعة نجران تحصد المركز 601 بتصنيف التايمز العالمي للتخصصات العلمية

آياتي خيري

حصدت جامعة نجران المركز 601 عالمياً في التخصصات الصحية والعلوم في تصنيف “التايمز” للجامعات العالمية للتخصصات العلمية للعام 2024، والمرتبة السادسة سعوديًا في التخصصات الصحية، والسابعة في تخصصات العلوم.

جامعة نجران

صورة لمبنى جامعة نجران الرئيسي _ مصدر الصورة

وفي هذا السياق قال رئيس وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة الدكتور عادل الشهراني أن هذا الإنجاز جاء نتيجة استكمال معايير الدخول في المنافسة لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في التخصصات العلمية، ويعكس جودة التعليم في الجامعة وتميزها في مجال البحوث العلمية.

وأشار الشهراني إلى أن تصنيف “التايمز” العالمي يسلط الضوء على أنشطة وممارسات التخصصات الأكاديمية المختلفة في مجالي التعليم والبحوث؛ لتحقيق الأثر على جوانب متعددة في الأنشطة التعليمية والثقافية والبحثية والمجتمعية.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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