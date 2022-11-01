أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وتويتر ان شهر نوفمبر سيشهد الكثير من الدورات التدريبية المتنوعة حيث ستنطلق 20 دورة تدريبية خلال شهر نوفمبر 2022، وقد عملت جامعة نايف العربية على تنفيذ البرنامج التدريبي الذي سينطلق في نوفمبر الجاري من هذا العام بهدف إعداد وتأهيل كوادر مخصصة يمكنها العمل في كافة المجالات الأمنية المختلفة وسوف تتضمن أيضا تلك الدورات التقنيات الأمنية المتنوعة.

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن انطلاق 20دورة تدريبية في شهر نوفمبر

بعد أن نفذت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 26دورة تدريبية خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت خلالها التدريب علي الأمن الصناعي وأمن المنشآت الحيوية، وإدارة الحشود، بالإضافة إلى آلية التخطيط الأمني لحماية المواقع الحساسة، وكيفية الرقابة على حقوق الإنسان في السجون، والوعي الأمني، أعلنت الجامعة انطلاق دورة تدريبية جديدة وذلك من خلال وكالة التدريب وسوف يتضمن هذا البرنامج أكثر من 20 دورة تدريبية تشمل مايلي:

التقنيات الأمنية المتنوعة وكيفية تنفيذ خطة الطوارئ.

طرق واساليب تحري المعلومات من الويب المظلم.

طريقة كشف التزوير الوثائق الثبوتية وكذلك المستندات المؤمنة.

دراسة القيادة الإستراتيجية في إدارة التغيير.

تعلم قواعد إدارة الحشود والتخطيط الأمني لها في المناسبات الهامة.

التعرف على علم البيانات لتحليل بيانات الجريمة لوكالات إنفاذ القانون.

منهجية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الامنية

تستمد البرامج التدريبية التي تنفذها الجامعة

من منطلق استراتيجية الجامعة 2019-2023 وكذلك مسؤولياتها، وذلك لأنها تعتبرالجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتعتمد الجامعة على عدة عوامل لتحقيق ذلك من خلالها فلسفتها الخاصة التي ترتكز على المخرجات التدريبية و منهجية تدريب واضحة يتم من خلالها تحديد مراحل العملية التدريبية وضوابطها وهي كالاتي:

1- الجهة المستفيدة

يكون التركيز على المستفيدين والعمل على ربط‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬بالمهام‭ ‬الوظيفية‭ ‬للفئات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الدورات التدريبية‭.‬

القيام بتحليل الاحتياج التدريبي وكذلك تحديد النواتج المستهدفه من هذا التدريب.

2- تصميم وإعداد المحتوى التدريبي

يتم إعداد محتوى البرنامج التدريبي بشكل يغطي كافة نواتج التعليم المستهدفة.

العمل على وضع خطط تفصيلية خاصة بجلسات البرنامج التدريبي بشكل يضمن تحقيق الجودة.

يكون للمتدرب دور ومشاركة من خلال التدريب التفاعلي والتطبيقات العملية.

3- تنفيذ البرنامج التدريبي

يتم اعتماد افضل الأدوات والممارسات لتوفير مادة تدريبية متميزة وفعالة.

العمل على توظيف وتفعيل الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة كمنصات للتعليم الإلكتروني.

الاعتماد على الكوادر المؤهلة ذات الكفاءة.

4- التقييم الشامل

يتم قياس المعرفة والخبرة التي اكتسبها المتدربين وقياس نواتج التعليم المستهدفة من الدورة التدريبية.

تخضع جميع مكونات المنظومة التدريبية أيضا للتقييم بشكل مستمر.

التواصل مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

يمكن التواصل مع جامعة نايف العربية من خلال الوسائل الاتية: