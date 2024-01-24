جامعة كاوست تضم 45 شابًا لمعسكر شينتيك للتقنيات “ShenTech

قررت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، ضم 45 شاباً من المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة وطلبة الدراسات العليا ورواد الأعمال الطموحين من المملكة؛ لمضمار معسكر شينتيك للتقنيات “ShenTech”؛ والذي يعتبر أول برنامج ابتكاري في مدينة شينزن الصينية.

معسكر شينتيك للتقنيات "ShenTech _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

ويمكن القول أن هذا التجمع الذي نظمته الجامعة في يناير الحالي بالتعاون مع أكاديمية شينزن إنوكس “InnoX”؛ يعتبر وسيلة للاستفادة من بيئة الابتكار والتقنية في الصين، ويهدف إلى تزويد المشاركين بإستراتيجيات الأعمال والمهارات التقنية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات جاهزة للتسويق لمواجهة التحديات العالمية.

وجاءت هذه المبادرة في سياق دعم التبادل التقني والمعرفي بين الصين والمملكة، وتتفق مع أهداف المملكة الرامية لتوسيع شراكاتها التقنية مع الصين، وتعد “شينزين” التي يشار إليها غالبًا باسم “وادي السيليكون” الصيني، مركزًا رائدًا للابتكار البحثي والتسويق والإنتاج الاقتصادي.

ويمنح معسكر شينتيك للتقنيات الذي أُطْلِق من خلال مركز الابتكار التابع لكاوست في شينزن، الدعم الضروري لتطوير الحلول التقنية، والشراكات المؤثرة، وسلسلة التوريد، وتنمية القدرات البشرية في منطقة الخليج الكبرى في الصين، حيث تلقى المشاركون في هذا المعسكر الإرشاد والتوجيه من مؤسسي الشركات الناشئة ذات القيمة العالية، من صينيين وعالميين، مع كسب المهارات العملية لتحويل الأفكار الجديدة إلى منتجات ملموسة ومشاريع ناجحة لإحداث تأثير في العالم الحقيقي.

وقال العميد المؤسس لأكاديمية شينزن إنوكس الأستاذ الزائر المتميز في “كاوست” البروفيسور زيزيانغ لي؛ أن العالم يتشكل وبشكل متزايد من خلال اختراعاتنا التقنية التي أصبحت ضرورية اليوم، مما يعني أن هناك حاجة متزايدة إلى المبتكرين الذين يمكنهم التنقل في هذه التضاريس المعقدة في القرن الحادي والعشرين وما بعده، منوهاً بأن دوره كمؤسس ومهندس ومعلم، هو إعداد هؤلاء القادة الجدد ليكونوا مفكرين نقديين ورواد أعمال متمرسين.

وتحدث مدير مركز كاوست للابتكار في شينزن، وأستاذ الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في “كاوست” البروفيسور جينتشاو شو قائلًا : لقد حان الوقت لتعزيز التحالفات بين مبتكري التقنية في شينزن وكاوست التي تعتبر مؤسسة بحثية رائدة عالميًا تستثمر في تطوير التقنية وتسويقها تجاريًا.. وأكد أن “كاوست” تتمتع بمكانة فريدة لإحداث تأثير في المسرح العالمي، مشيراً إلى أن شينزن هي المدينة المثالية لربط المملكة بالصين ومنطقة الخليج الكبرى.

تجدر الإشار إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أنشأت برنامجًا للدراسات العليا لدرجة الماجستير للابتكار التقني وريادة الأعمال “TIE” مدته 16 شهرًا، يتيح للطلبة تجربة ابتكار مثالية في الشركات الناشئة في شينزن، ويُعِدّهم الإعداد الجيد للمهن الناجحة في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، وتُقبل الآن طلبات التقديم على برنامج الابتكار التقني وريادة الأعمال لخريف 2024.