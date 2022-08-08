جامعة شقراء تطلق بوابات إلكترونية للتقديم على المقاعد الطلابية المتاحة

أعلنت جامعة شقراء عبر الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل عبر تويتر عن إطلاق بوابات إلكترونية للتقديم على المقاعد الطلابية المتاحة في مرحلة القبول، ويمكنك الاطلاع على وظائف جامعة الملك سعود 2022، حيث أنها أعلنت عن عدم استقبال أي طلب قبول يدوي وذلك من أجل مواكبة التحول الرقمي الحالي، حيث إنه سوف يتم إتاحة الخدمة الإلكترونية للتقديم والقبول للطلاب والطالبات في الجامعة.

جامعة شقراء 1444

تعتبر جامعة شقراء واحدة من أحدث الجامعات السعودية الحكومية التي أنشأت تبعاً لمرسوم ملكي في عام 1430، حيث أنها تضم عدد من الكليات الصحية والعلمية في عدد من المحافظات أهمهم محافظة الشقراء، وتحتوي على كليات الطب والهندسة للرجال فقط بالإضافة إلى كليات العلوم التطبيقية وكليات الصيدلة والتربية للجنسين بنين وبنات، وبسبب التحول الرقمي الحالي أطلقت جامعة الشقراء بوابات إلكترونية للتقديم على المقاعد الطلابية المتاحة لعام 1444هـ.

نتائج القبول الموحد في جامعة شقراء الحكومية

أعلنت جامعة شقراء عبر حساب عمادة القبول والتسجيل عن نتائج طلبات تغيير القبول للطلاب والطالبات المتقدمين في الجامعة، حيث إنه تم تقديم رغبات حوالي 75% من طلبات الالتحاق بالجامعة وذلك وفقاً للشروط التي حددتها الجامعة، حيث إنه يمكن للطلبة المتقدمين معرفة حالة الطلب الخاص بهم وذلك بالدخول على بوابة الطالب الإلكترونية لجامعة شقراء ومعرفة نتيجة الطالب أو الطالبة المتقدمين في الكليات المختلفة في محافظات جامعة شقراء.

خدمات البوابات الإلكترونية لتغيير القبول 2022

كما أعلنت أيضاً عمادة القبول والتسجيل في جامعة شقراء عن إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونياً وذلك ضمن بوابة من البوابات الإلكترونية للجامعة، وكان ذلك بداية من العام السابق 1443، حيث تمكن هذه الخدمة تغيير رغبة القبول من تخصص أو كلية إلى أخرى أو من محافظة إلى محافظة أخرى وذلك حسب الأعداد المتاحة في الجامعة أو الكلية المراد التغيير لها.

كما وضحت العمادة الخاصة بجامعة شقراء أيضاً أن عدم ظهور التخصصات أو الكليات لبعض الطلبة بسبب عدم تحقيق نسبة القبول الأدنى الخاصة بالكلية ومن ثم لا يمكن أن تكون متاحة لهؤلاء الطلبة، حيث أن خدمة تغيير القبول تأتي للحد الأدنى للكليات بالإضافة إلى إمكانية وجود أماكن شاغرة في الكلية.