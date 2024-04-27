جامعة حائل السعودية تضع شروط القبول من المرحلة الثانوية في إدارة الأعمال

وضعت جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي شروطًا للحصول على درجة اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية للمسار الشرعي وإدارة الأعمال في المرحلة الثانوية للقبول السنوي للعام الجامعي 1446 هجريًا و2025 ميلاديًا.

تفاصيل شروط جامعة حائل بالسعودية

أوضحت الجامعة السعودية أنه سيتم احتساب النسبة الموزونة بناءً على معدل الثانوية العامة، ودرجة القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية.

جامعة حائل تعلن رسميًا: اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية للمسار الشرعي وإدارة الأعمال في المرحلة الثانوية للقبول السنوي للعام الجامعي 1446 هـ . سيتم احتساب النسبة الموزونة بناءً على معدل الثانوية العامة، ودرجة القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 27, 2024

وشددت على أن جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة بضرورة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي حسب المسار الدراسي في المرحلة الثانوية.

وتعد جامعة حائل من أبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية لما تتميز به من قدرات علمية حديثة، مما جعلتها ضمن أفضل الجامعات في بلاد الحرمين الشريفين خلال الآونة الأخيرة.

ويجد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، حيث أصبح له اهتمامًا خاصًا عند القيادات في بلاد الحجاز وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعتبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي أن النهوض بالعملية التعليمية من الأساليب التي يجب اتباعها للنهوض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة وتحقيق رؤية 2030 المنتظرة.