جامعة جازان… رابط وطريقة التقديم على المنح الداخلية 1444

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ، في هذا المقال سنستعرض لكم الشروط العامة للقبول في المنح الجامعية، موعد وطريقة التقديم على هذه المنح.

الشروط العامة للقبول في المنحة:

شددت عمادة شؤون الطلاب على ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية بجامعة جازان وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن لا يتجاوز المتقدم سن 25 عاما.

أن لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%.

أن لا يكون قد مضى على شهادة الثانوية أو ما يعادلها ثلاث سنوات.

أن يكون مصدر شهادة الثانوية العامة من منطقة جازان (تعليم صبيا – تعليم جازان).

اجتياز المتقدم للفحص الطبي.

أن لا يكون مفصولا لأي أسباب أكاديمية أو تأديبية من أي جامعة في المملكة العربية السعودية.

أن تكون صلاحية الإقامة للمتقدم سارية المفعول خلال فترة التقديم.

موعد التقديم على المنح:

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحي فقيهي أن عملية القبول تبدأ اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، وتستمر 5 أيام حيث ستغلق البوابة يوم الأحد 14 أغسطس 2022، مشددا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات ، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الالكتروني للجامعة.

رابط وطريقة التقديم على المنح: