نشرت جامعة الملك فيصل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة للشعب السعودي بعيد اليوم الوطني، مهنئة البلاد بمرور ستعون عاماً من الرقي والازدهار والتقدم، مشيرة إلى أنه منذ إنشاء الجامعة وهي تحقق الكثير من الإنجازات التعليمية والأبحاث والابتكار في مختلف العلوم الذي يحقق خدمة الوطن، متمنية المزيد من الرقي والتقدم في شتى قطاعات الدولة تحت إدارة القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

جامعة الملك فيصل تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني

استخدمت جامعة الملك فيصل في تهنئتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شعار الاحتفال باليوم الوطني هذا العام هي لنا دار، ناشرة صورة تحمل الشعار إلى جانب شعار الجامعة، مؤكدة على أن القيادة الراشدة تمكنت من الوصول بالمملكة إلى التقدم والرقي في مختلف قطاعات الدولة.



نبذة عن جامعة الملك فيصل

أنشأت جامعة الملك فيصل سنة 1975 وافتتحت في عهد خالد بن عبد العزيز، وهي تقدم لطلابها العديد من المجالات العلمية الحديثة، وتستخدم التقنيات المتطورة في مجال البحث العلمي والمعارف المتخصصة إلى جانب الدراسات العليا، ويقع المقر الرئيسي للجامعة بالمنطقة الشرقية بالمملكة ولها فروع في الأحساء والدمام والهفوف.

وبدأت جامعة الملك فيصل في التعاون مع وزارة المعارف بهدف الحصول على مقر دائم بالأحساء والدمام وحصلت على قطعة أرض بين الخبر والدمام وأقيم عليها مقر للجامعة على مساحة خمسة آلاف كيلو متر تقريباً.