جامعة الملك فيصل تعلن عن  وظائف شاغرة للرجال والنساء إليكم الشروط ورابط التقديم

أعلنت جامعة الملك فيصل عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة شهادة الثانوية فما فوق ذلك بنظام العقود المؤقتة، للعمل في الوظائف التالية مصمم جرافيك، مشرف تغذية ومشرف رياضي ومدرب سباحة، ومشرف على صالة رياضية، ووظيفة مساعد مدرب رياضي، ومراقب إسكان ومدربة رياضية، ومساعد غداري مشرف ومحاسب وأخصائي تسويق، وسوف نتعرف من خلال هذا الموضوع علي شروط التقديم للوظائف المعلن عنها من قبل جامعة الملك فيصل متمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس.







جامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توافر وظائف شاغرة حيث يمكنكم التقديم علي الوظائف المعلن من اليوم وحتي يوم الجمعة الموافق 1441/01/21 هـ من الساعة الثامنة صباحا وحتي تمام الساعة الثالثة عصرا، وسوف نتعرف الآن علي الوظائف المطلوبة و الشروط العامة للتقدم في الوظائف المعلن عنها هي أن يكون المتقدم للوظيفة أو المتقدمة سعودي الجنسية وان يكون حاصل علي الثانوية العامة فما أعلي في التخصص المطلوب من جامعة معترف بها، وأن لا يكون موظف في وظيفة حكومية عند تقديم الطلب ، الآن سوف نتعرف علي المستندات المطلوبة للتقديم.







وظائف جامعة الملك فيصل بنظام العقود

مُشرف تغذية : يشترط أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم التغذية وتقنياتها أو مؤهل مناسب للوظيفة.

مُصمم جرافيك : أن يكون حاصل على شهادة الثانوية أو البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلها.

مُدرب سباحة : أن يكون حاصل على شهادة الثانوية أو البكالوريوس أو الدبلوم أو مؤهل مناسب للوظيفة.

مُشرف رياضي : أن يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية أو التربية البدنية.

مُشرف على صالة رياضية : أن يكون حاصل المتقدم علي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو مؤهل مناسب للوظيفة.

مُساعد مدرب رياضي : أن يكون مؤهل للتدريب الرياضي.

مُدربة رياضية : وجود قدرة على كتابة المحاضر والتقارير والأعمال المكتبية.

مُراقب إسكان : وجود مؤهل بكالوريوس في التخصصات التالية : (علم نفس – شريعة – علم اجتماع – خدمة اجتماعية – إدارة فندقية – إدارة عامة).

مُحاسب : أن يكون حاصل علي شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

مُساعد إداري مشرف : أن يكون حاصل علي البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو المحاسبة أو ال إدارة العامة.

أو المحاسبة أو ال أخصائي تسويق : أن يكون لمتقدم حاصل علي شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة التسويق أو أستثمار أو تمويل مع وجود خبرة 4 سنوات.







الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم :

تقديم السيرة الذاتية للمتقدم.

تقديم صورة من المؤهل المناسب للوظيفة.

تقديم صورة لبطاقة الهوية أو صورة لطاقة العائلة.

تقديم صورة من الخبرات العملية والعلمية إن وجدت.

تقدم الأوراق والمستندات السابقة علي موقع الجامعة بملف واحد في صيغة PDF.

ولم يتم استلام أي طلبات ورقية.

يمكن التقديم للوظائف المعلن عنها من خلال موقع جامعة الملك فيصل.