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طلاب جامعة الملك عبد العزيز يحصدون 7جوائز بمعرض راسو

آياتي خيري

حصد طلاب جامعة الملك عبد العزيز سبع ميداليات مختلفة (اثنتان ذهبيتان ، اثنتان فضيتان ، ثلاث نحاسيات) ، وجائزة أفضل اختراع أجنبي على مستوى المعرض في حدث وارسو.

جامعة الملك عبد العزيز

وفاز طلاب جامعة الملك عبد العزيز بجوائزهم خلال مشاركة الجامعة في معرض وارسو الدولي للاختراعات (IWIS) 2022 ، في نسخته السادسة عشرة ، والذي أقيم عن بُعد في وارسو ، بولندا ، هذا الشهر.
شارك طلاب الجامعة في سبعة اختراعات في IWIS. وشهد المعرض مسابقة من 300 اختراع قدمها مخترعون من 25 دولة.

وجاءت تلك الإدخالات خاضعة للتحكيم من قبل لجان معتمدة من قبل محكمين متخصصين في مختلف مجالات الابتكارات والاختراعات.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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