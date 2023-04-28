جامعة الملك سعود تعلن عن دورة تدريبية في استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي “Chat GPT” خلال هذه الفترة

تعد جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية ضمن الجامعات التي حققت قدر كبير من المساهمة في تطوير التعليم الجامعي بالمملكة. حيث توفر الجامعة بيئة تعليمية مناسبة لتقديم تعليم عالي الجودة، كما تستهدف الجامعة خلال الوقت الحالي تزويد المملكة بقيادات وطنية قادرة على تطوير الاقتصاد المعرفي، وفي ضوء ذلك كشفت جامعة الملك سعود خلال الساعات الماضية عن دورة تدريبية في استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي “Chat GPT”.

دورة جامعة الملك سعود في Chat GPT

كشفت جامعة الملك سعود عبر حسابها الرسمي على شبكة التغريدات القصيرة تويتر، عن دورة تدريبية في استخدام آليات برنامج الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. وأكدت الجامعة أن فترة التدريب ستكون 30 ساعة موزعة على 5 أسابيع.

فترة التدريب والموضوعات

وضعت جامعة الملك سعود برنامج تدريبي يستهدف تنمية القدرات البشرية وتعزيز استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والعمل. وفي ضوء ذلك جاءت الخطة التدريبية الموضوعة وفقًا للقائمة التالية: