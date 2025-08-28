جامعة الملك سعود تطلق برنامجًا تعريفيًا جديدًا لاستقبال الطلاب المستجدين

مع بداية العام الجامعي 1447هـ، دشّنت جامعة الملك سعود – عبر عمادة السنة الأولى المشتركة – برنامجها التعريفي للطلاب المستجدين تحت شعار: “همم واعدة لوطن طموح”. ويأتي هذا البرنامج ليهيئ الطلبة لمرحلتهم الجامعية، عبر تعريفهم بالأنظمة واللوائح والخدمات الأكاديمية وآليات الدراسة، بما يضمن لهم انطلاقة مميزة من اليوم الأول.

برنامج على مرحلتين

البرنامج ينقسم إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الإلكترونية (عن بُعد): يتم خلالها استكمال البيانات الجامعية، التعرف على البريد الإلكتروني المخصص للطالب، الاطلاع على اللوائح والأنظمة، وحجز مواعيد الحضور للأنشطة، إضافة إلى أداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

المرحلة الحضورية التفاعلية: وتشمل لقاءً تعريفياً شاملاً، يلي ذلك إصدار البطاقة الجامعية وتسليم الكتب الدراسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ارتباط الطالب بالجامعة وتسهيل دخوله في البيئة الأكاديمية.

تصريحات العميد

أوضح الدكتور محمد بن هندي الغامدي – عميد السنة الأولى المشتركة – أن البرنامج التعريفي يمثل حلقة وصل أساسية بين الجامعة وطلابها، مشيراً إلى أن الهدف منه هو تمكين الطلبة من المهارات والمعلومات التي تساعدهم على الاندماج السريع والنجاح الأكاديمي منذ البداية.

مبادرة القبول المباشر

كما لفت الغامدي إلى مبادرة الجامعة الخاصة بالقبول المباشر للطلاب المتميزين من خريجي الثانوية العامة، ما يتيح لهم فرصة الالتحاق ببرامج الجامعة الأكاديمية مباشرة، مع استمرار استفادتهم من أنشطة العمادة التي تسهم في تطوير قدراتهم وتنمية خبراتهم.

وبهذه الخطوة، تؤكد جامعة الملك سعود التزامها برعاية طلابها الجدد وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على دعم مسيرة الوطن وتحقيق تطلعاته المستقبلية.