جامعة الملك سعود تستقبل طلابها المستجدين ببرنامج تعريفي شامل

في أجواء مليئة بالحماس والجاهزية، أطلقت جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة فعاليات البرنامج التعريفي لطلابها المستجدين للعام الدراسي 1447هـ، تحت شعار معبّر: “همم واعدة لوطن طموح”. ويهدف البرنامج إلى تهيئة الطلبة وتعريفهم بأنظمة ولوائح الجامعة، إضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات الأكاديمية وآليات الدراسة، بما يضمن انطلاقة قوية لهم منذ أول يوم دراسي.

المرحلة الإلكترونية: تجهيزات أساسية قبل الحضور

ينقسم البرنامج إلى مرحلتين أساسيتين؛ تبدأ الأولى بشكل إلكتروني عن بُعد (online)، حيث يقوم الطالب بالاطلاع على اللوائح الجامعية واستكمال بياناته، إلى جانب التعريف بالبريد الإلكتروني الجامعي، وحجز موعد المشاركة في الفعاليات التفاعلية، فضلًا عن خوض اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التفاعلية الحضورية، وتشمل محاضرة تعريفية شاملة، تليها إجراءات إصدار البطاقة الجامعية، ثم استلام الكتب الدراسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز شعور الطالب بالانتماء للجامعة وتسهيل بداية مشواره الأكاديمي.

أكد الدكتور محمد بن هندي الغامدي، عميد السنة الأولى المشتركة، أن هذا البرنامج يرسخ جسور التواصل بين الجامعة وطلابها المستجدين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تضمن لهم نجاحًا أكاديميًا منذ اللحظة الأولى، وتساعدهم على التكيف السريع مع البيئة الجامعية.

مبادرة القبول المباشر.. استقطاب النخبة من خريجي الثانوية

وتماشياً مع رؤية الجامعة في استقطاب الكفاءات، أشار الدكتور الغامدي إلى مبادرة مجلس إدارة الجامعة الخاصة بقبول الطلبة المتميزين قبولًا مباشرًا، الأمر الذي يتيح لخريجي المرحلة الثانوية الموهوبين فرصة الالتحاق مباشرة ببرامج الجامعة الأكاديمية، مع استمرار استفادتهم من برامج العمادة لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.

بهذا التنظيم الدقيق، تؤكد جامعة الملك سعود التزامها بتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تدعم طلابها منذ اليوم الأول، لتكون منصة حقيقية لبناء جيل واعد قادر على الإسهام في تحقيق طموحات الوطن ورؤيته المستقبلية.