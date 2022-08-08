تغيير القبول والقبول الفوري في جامعة الملك خالد “موعد ورابط التقديم”

أعلنت جامعة الملك خالد عن اتاحة خدمة تغيير القبول للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم بالجامعة للعام الجامعي الجديد 1444، وتم الاعلان من خلال عمادة القبول والتسجيل بالجامعة حيث أنه صرح العميد الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن خدمة تغيير القبول والتسجيل للطلاب متاحة وذلك لمن وافق على الترشح لتخصص معين، بينما خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح تخصص محدد أو لم يتم ترشيحهم سابقًا، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم مواعيد ورابط القبول الإلكتروني في جامعة الملك خالد.

جامعة الملك خالد

تعتبر جامعة الملك خالد واحدة من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية ، وتقع الجامعة في مدينة أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1419هـ خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان ولياً للعهد، وذلك في يوم الثلاثاء 9/1/1419 هـ المتضمن الموافقة على دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير، وتم الإعلان من خلال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني عن توفر تغير القبول والتسجيل للطلاب في الجامعة.

موعد القبول الإلكتروني في جامعة الملك خالد

أوضحت ادارة جامعة الملك خالد ممثلة في عميد الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن خدمة القبول الفوري للمتقدمين والمتقدمات الذين لم يوافقوا على الترشيح لتخصص محدد أو لم يرشحوا سابقًا وتغير القبول متاحة لاستفادة الطلاب والطالبات من المقاعد الشاغرة للقبول في الأوقات التالية: