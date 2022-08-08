جامعة الملك خالد تعلن شروط القبول الإلكتروني لبرامج الدبلومات التطبيقية ومواعيد التقديم 

أعلنت الكلية التطبيقية في جامعة الملك خالد عن إطلاق برامج الدبلومات التطبيقية وفتح باب التسجيل الإلكتروني عليها، وكان عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور “أحمد آل مريع” قد أعلن عن آلية الدراسة في هذه البرامج مؤكداً أنها أُنشئت لتواكب رؤية المملكة 2030، ويمكنك التعرف على تفاصيل وظائف أمن المنشآت نساء، وتسعى نحو تخريج عدداً من الشباب الحاصلين على دراسة جديدة بالإضافة إلى التدريب الميداني جاهزين للاندماج في سوق العمل وشغل عدداً من الوظائف الهامة في مجال تخصصهم.

برامج الدبلومات التطبيقية جامعة الملك خالد

أتاحت جامعة الملك خالد هذا العام التسجيل في برامج الدبلومات بعضها يستمر لمدة سنتين دراسيتين وستة أشهر للتدريب، وبعضها لمدة سنة بالإضافة إلى ثلاثة أشهر للتدريب ومنها ما يلي:

دبلوم البرمجة التطبيقية.

دبلوم صيانة الحاسب الآلي.

دبلوم أشعة الإنترنت الذكية.

دبلوم الأجهزة الذكية.

دبلوم الإدارة المكتبية.

دبلوم التحرير والسكرتارية.

دبلوم مشارك في إدارة الموارد البشرية.

دبلوم مشارك في العلاقات العامة.

دبلوم مشارك في التسويق الإلكتروني.

دبلوم مشارك في المحاسبة.

دبلوم السلامة والصحة المهنية.

دبلوم في تقنيات التشييد.

دبلوم مشارك في التفتيش والرقابة الإدارية.

دبلوم التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.

دبلوم التحكم والتوزيع الكهربائي.

مميزات برامج الدبلومات التطبيقية جامعة الملك خالد

يسجل عدد كبير من الطلاب في برامج الدبلومات التطبيقية في جامعة الملك خالد نظراً لتميزها بما يلي:

يتم تنفيذ فترات التدريب الميداني في مؤسسات تابعة لكل من القطاع الحكومي والخاص.

تهدف إلى تأهيل الطلاب للحصول على عدد من الشهادات الاحترافية والمهنية المعتمدة دولياً في تخصصهم.

تمنح هذه البرامج للخريجين ميزة تنافسية في سوق العمل للحصول على وظائف مناسبة في تخصصهم.

مدى الدراسة في بعض الدبلومات التطبيقية لا تزيد عن سنتين وبعضها لن يزيد عن ثلاثة سنوات.

موعد التقديم على برامج الدبلومات التطبيقية

يبدأ التقديم على برامج الدبلومات التطبيقية جامعة الملك خالد بداية من يوم الأحد التاسع من محرم 1444 من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة ويستمر التقديم في هذه البرامج حتى يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر محرم 1444 ويجب إدخال البيانات الشخصية صحيحة حتى لا يتم رفض طلب التسجيل.