جامعة الملك خالد تعلن استمرار القبول الإلكتروني .. “شروط وطريقة تسجيل الدخول”

قامت جامعة الملك خالد بالإعلان عن استمرار خدمة القبول الإلكتروني الفوري أو ما يعرف بالتسجيل في تخصصات الجامعة، وقد وضحت جامعة الملك خالد يأن ذلك مخصص للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالترشح في إحدى التخصصات خلال فترة الترشيح، وقد أتاحت لهم جامعة الملك خالد التسجيل في التخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة وذلك من خلال بوابة جامعة الملك خالد الرسمية على الإنترنت.

القبول الفوري جامعة الملك خالد 1444

حيث وضحت جامعة الملك خالد بأن عملية القبول الفوري مازالت مستمرة، وذلك حتى يوم غد الأحد 1 / 2 / 1444 الموافق 28 أغسطس الجاري الساعة 2 ظهرًا، لاستكمال القبول على مقاعد الدبلوم، وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة قد أعلنت أمس الجمعة عن إتاحة القبول الإلحاقي عبر خدمتي “القبول الإلكتروني الفوري” و”تغيير القبول” على الرابط التالي: http://s.kku.edu.sa/vI، وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “تعلن الجامعة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أنه إضافةً إلى الزيادة المعتمدة سابقًا في مقاعد القبول، وحرصًا على خدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب بما يحقق أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، تم إتاحة خدمتي القبول الإلكتروني الفوري وتغيير القبول”.

تسجيل الفوري في جامعة الملك خالد

حيث يعد هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة في التسجيل بجامعة الملك خالد السعودية، ويجب على المتقدم القيام بالخطوات هي التالية :

يلزم الذهاب إلى موقع جامعة الملك خالد.

ثم قم بالذهاب إلى خدمة التسجيل الفوري.

الآن قم باختيار قائمة (القبول).

اضغط على (طلب قبول البكالوريوس للطلبة السعوديين).

ومن ثم تحديد جنس المتقدم (إن كان طلاب أو طالبات).

يجب الضغط على (القبول الفوري).

ثم قم بكتابة رقم السجل المدني.

وبعد ذلك نكتب الرقم السري الخاص بطلب القبول.

اختيار أحد الرغبات السوداء لأن الحمراء معناها إنها ليست متاحة للاختيار.

ضرورة التحقق من ظهور الرغبة تحت القائمة نفسها.

ومن ثم كتابة الكود السري الذي يتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل.

وأخيراً النقر على (الموافقة).

شروط التسجيل الفوري في جامعة الملك خالد

وقد قامت جامعة الملك خالد بتوضيح بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للقبول الفوري، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون هناك طلب قبول قد تم إدخاله من قبل إلى نظام الجامعة. وأن يكون المتقدم قد حقق نسبة القبول في التخصص الذي يرغب في الالتحاق به. وتوافر مقعد شاغر لدى المتقدم في التخصص التابع له. وأن يكون الطالب قد حقق جميع الشروط المطلوبة من قبل عمادة القبول والتسجيل لدى الجامعة. وأن يتم الانتقال بشكل فوري وصرف رقم جامعي في الحال وهذا بعدما يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله. كما أنه يكون في إمكانية المتقدم أن يقوم بتغيير القبول من أجل تغيير التخصص وهذا تابع لرغبته. ويجب على المتقدم متابعة موقع الجامعة باستمرار من أجل التعرف على المقاعد الشاغرة إذا كانت متوفرة.

جدول تقويم جامعة الملك خالد 2022 1444

وقد قامت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بتوضيح تقويم الجامعة للعام الجامعي 1444 بنظام الفصول_الثلاثة، ويتمثل التقويم الأكاديمي كما هو موضح فيما يلي: