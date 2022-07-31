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جامعة القصيم تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي 1444

معتز العايش

أعلنت جامعة القصيم (عمادة القبول والتسجيل) في بيان رسمي عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1444هـ عبر البوابة الإلكترونية، في هذا المقال سنتطرق إلى شروط القبول، موعد وطريقة التقديم.

جامعة القصيم

الشروط العامة للقبول:

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  • أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية خلال السنوات الدراسية الأربعة الأخيرة.
  • اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس للطلاب والطالبات.
  • اجتياز الاختبار التحصيلي للطالبات في جميع التخصصات.
  • اجتياز اختبار التحصيلي للطلاب في التخصصات العلمية فقط.
  • موافقة جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو خاصة.
  • اجتياز المقابلات الشخصية أو اختبارات القبول الي تضعها الكلية أو المركز الوطني للقياس.
  • أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من جامعة القصيم أو أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو أخلاقية.

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شروط القبول في جامعة القصيم
شروط القبول

موعد التقديم:

حددت عمادة القبول والتسجيل في جامعة القصيم الجدول الزمني حيث يفتح التقديم بالنسبة للطلاب اليوم الأحد وبالنسبة للطالبات غدا الاثنين الموافق لـ01 أغسطس 2022، فيما يتم إغلاق بوابة التسجيل يوم الخميس الموافق لـ04 أغسطس 2022، فيما سيتم إعلان نتائج القبول النهائي للطالبات يوم الثلاثاء الموافق لـ09 أغسطس 2022، فيما سيتم إعلان نتائج الترشيح والقبول الإلحاقي بالنسبة للطلاب يوم الأحد 14 أغسطس 2022.

موعد التقديم في جامعة القصيم
موعد التقديم

رابط وطريقة التقديم:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة القصيم.
  • في الخطوة الثانية الضغط على أيقونة طلب قبول في الصفحة الرئيسية.
  • ثالثا الضغط على طلب قبول جديد للطلاب والطالبات.
  • رابعا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات الاتصال بطريقة صحيحة.
  • خامسا إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد منها.
  • سادسا اختيار التخصص وترتيب الرغبات المطلوبة.
  • سابعا الموافقة على شروط الالتحاق بالجامعة والضغط على متابعة.
  • ثامنا الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
طريقة التقديم في جامعة القصيم
طريقة التقديم

التخصصات المتاحة:

التخصصات المتاحة في جامعة القصيم
التخصصات المتاحة للطالبات
التخصصات المتاحة في جامعة القصيم
التخصصات المتاحة للطلاب

ملاحظات هامة:

ملاحظات هامة
ملاحظات هامة
معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    نتيجة الصف التاسع
    60485

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