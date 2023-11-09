جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمحاسبة

شاركت كلية إدارة الأعمال بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل في فعاليات اليوم العالمي للمحاسبة بحضور عميد الكلية الدكتور فيصل الحديثي وأعضاء الكلية ونخبة من المختصين في مجال المحاسبة وذلك عبر اقامتها اليوم جلسات حوارية ومعرض مصاحب وذلك بمبنى العمادات المساندة بالجامعة.

صورة من مشاركة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في فعاليات اليوم العالمي للمحاسبة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وفي هذا السياق قال الدكتور الحديثي أن تفعيل هذا اليوم هو ترسيخٌ لمهنة المحاسبة لدى المُحاسب و مفاهيمها لدى الطلبة و أنه من الأيام المميزة لدى ممارسي المحاسبة وتفعيلاً للدور الحيوي الذي يقوم به المحاسب في مختلف الجهات والقطاعات وهو فرصة للتأمّل على دورنا الحيوي الذي نعمل به للحفاظ على الشفافية والنزاهة في مجال المحاسبة والمجال المالي بشكل عام.

وإنضم لهذه الفعاليات أكثر من 500 طالب وطالبة حققوا إستفادة من الجلسات الحوارية التي تضمنت مشاركة مختصين ممارسين من خارج الجامعة حيث جاءت الجلسات تحت عنوان : تحديات وتجارب خريجين ناجحين ” رحلة نجاح ” ، وكذلك جلسة بعنوان : المسارات المهنية والتعليم المحاسبي ، أما الجلسة الحوارية الثالثة والأخيرة فتناولت : ” الشهادات المهنية بالإضافة إلى زيارة المعرض المصاحب.