جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز تحصل على الاعتماد الأكاديمي لـ 5 برامج

تمكنت جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز من إحراز نجاحا كبيرا بعد حصولها على خمسة اعتمادات أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”.

وحصلت جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز على الاعتمادات لبرامج الجامعة في تخصصات الطب والجراحة، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والأحياء، وهندسة الأمن السيبراني، بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية للجودة.

فقد حصل برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في الجامعة على الاعتماد البرامجي الكامل حتى نوفمبر 2028، ويعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة القوي بتقديم تعليم طبي عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل.

كما حصلت ثلاث برامج بكالوريوس أخرى في الجامعة، وهي علوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والأحياء، على الاعتماد البرامجي المشروط حتى نوفمبر 2025، ويعد هذا الاعتماد تتويجا للجهود المبذولة من قبل الجامعة في تطوير هذه البرامج وتحسين جودتها.

وقي سياق متصل، حصل برنامج ماجستير الهندسة في الأمن السيبراني بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز على الاعتماد البرامجي المشروط حتى نوفمبر 2025، ما يُعد تعبيرًا عن تميز الجامعة والتزامها بتقديم تعليم جاد في مجال الأمن السيبراني.

تعكس هذه الاعتمادات جهود جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز المستمرة لتحسين جودة برامجها التعليمية، ورفع مستوى الدراسة لتلبية المعايير الدولية للاعتماد الأكاديمي، حيث تم تقييم البرامج بشكل كامل من قبل خبراء معتمدين.

الصورة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد-مصدر الصورة: فيس بوك

يذكر أن الاعتماد الأكاديمي يعد أحد أهم المعايير التي تحدد جودة البرامج الدراسية، ويمنحه المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التي تلبي متطلبات الجودة والمعايير الوطنية والدولية.

أول جامعة أهلية

جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز هي أول جامعة أهلية في المملكة العربية السعودية، حيث أُسست كلية الأمير سلطان عام 1998 م وفتحت أبوابها للطلاب في العام التالي، وفي عام 2003 م، قامت وزارة التعليم العالي بإعلان تحويلها إلى جامعة.

تهدف جامعة الأمير سلطان إلى توفير تعليم ذي جودة عالية في الشرق الأوسط وفقا لأعلى المعايير الدولية، كما تتمثل فلسفة الجامعة في التركيز على أهمية إعداد العقول المستنيرة، وتدريب الأفراد المهرة، وإجراء البحوث المتقدمة، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة، والتواصل مع المجتمع.

جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز تحصل على الاعتماد الأكاديمي لـ 5 برامج- مصدر الصورة: فيس بوك

تضم جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز عدد من التخصصات المختلفة، حيث تشمل 6 كليات وهي:

كلية العمارة والتصميم.

كلية إدارة الأعمال.

كلية علوم الحاسب والمعلومات.

كلية الهندسة.

كلية الإنسانيات والعلوم.

كلية القانون.

كما تضم الجامعة وحدة للدراسات العليا، تقدم سبعة برامج ماجستير، تندرج تحت كليات مختلفة، وتشرف عليها وحدة الدراسات العليا بالجامعة.

مركز البحوث والمبادرات

وتضم جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز مركزًا للبحوث والمبادرات، ويهدف إلى بناء بيئة بحثية مناسبة، ومشجعة لتكون الجامعة ضمن أفضل الجامعات في الشرق الأوسط في مجال البحث العلمي.