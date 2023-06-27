جامعة الأمير سلطان العسكرية تُعلن موعد التقديم لحملة الثانوية العامة 1445

أعلنت جامعة الأمير سلطان العسكرية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب والطالبات من حملة شهادة الثانوية العامة، ويتم التقديم في برنامج دراسة مرحلة البكالوريوس للعام 1445هـ المنتهي بالتوظيف في الوحدات التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وحددت الجامعة التخصصات المتاحة للطلاب والطالبات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وموعد التقديم في جامعة الأمير سلطان العسكرية.

الشروط المطلوبة للتقديم في الجامعة 1445

حددت جامعة الأمير سلطان العسكرية عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 23 عاما.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبية أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن (90%).

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية خلال آخر ثلاث سنوات (1442/1441هـ، 1443/1442هـ، 1444/1443هـ)، ولكن الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

يشترط أن يكون حاصلاً على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي لا يقل عن (65%) كحد أدنى.

أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لنفس الأسباب من كلية أخرى.

يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

الحصول على نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن (50) أو (IELTS) بدرجة لا تقل عن (3.5) أو توفل بدرجة لا تقل عن (32) أو توفل CPT بدرجة لا تقل عن (97) أو توفل PBT بدرجة لا تقل عن (4.3).

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول واجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى الهيئة.

التخصصات المتاحة في جامعة الأمير سلطان

التخصصات المتاحة للطلاب:

العلوم الطبية التطبيقية

علوم المختبرات الإكلينيكية

التخصصات المتاحة للطالبات:

التمريض

علوم المختبرات الإكلينيكية

العلوم الطبية التطبيقية

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم 1445

هناك عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأمير سلطان العسكرية وهي:

استمارة الثانوية العامة الأصل وصورتين منها.

ثلاث صور من الهوية الوطنية للمتقدم مع الأصل.

صورتين من دفتر العائلة مع إحضار الأصل.

صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي العلمي واختبار اللغة الإنجليزية.

(6) صور شخصية حديثة ملونة مقاس 4 في 6 (يشترط للفتيات أن تكون الصورة بالحجاب الإسلامي).

مميزات التحاق الطلاب والطالبات بالجامعة

تتعدد مميزات جامعة الأمير سلطان العسكرية ومنها:

الحصول على شهادة البكالوريوس منتهي بالتوظيف في الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

يحصل المتقدم على مكافأة مالية شهرية قدرها 1,000 ريال.

توفر الجامعة للطلاب السكن.

توفير الوجبات الغذائية.

توفير العلاج المجاني.

موعد ورابط التقديم في الجامعة

موعد التقديم:

من المقرر أن يبدأ التقديم في جامعة الأمير سلطان العسكرية يوم الأحد الموافق 21 ذو الحجة 1444 الموافق 9 يوليو 2023، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 25 ذو الحجة 1444 الموافق 13 يوليو 2023.

رابط التقديم:

يتم التقديم في جامعة الأمير سلطان العسكرية إلكترونيا من خلال الرابط التالي: https://www.psmchs.edu.sa/