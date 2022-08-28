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جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعد قبول إضافي في التخصصات النوعية‏

أحمد علي عبد الخالق

يرغب الكثير من الطلاب في التسجيل بالجامعة لما وصلت إليه من تقدم كبير في النشر العلمي بمختلف المجالات العلمية المحكمة المصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في Scopus و Web of Science وأعلنت السجلات الإحصائية في عمادة البحث العلمي بالجامعة ارتفاع معدلات النشر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، وأنها تجاوزت عن الـ 1100 ورقة علمية حتى نهاية شهر مايو،  وذلك وفقا  لقاعدة بيانات Scopus.

جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعد قبول إضافي في التخصصات النوعية‏

ولذلك نذكر أن الجامعة أشار عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توافر 750 مقعداً إضافياً لقبول الطلاب والطالبات في التخصصات النوعية بكليات الجامعة في مقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1444 هـ – 1445هـ .

التقديم في جامعة الأمير سطام

جامعة الأمير سطام تعلن عن توافر 750 مقعد قبول في التخصصات النوعية‏

التقديم على وظائف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 1444

جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعد قبول إضافي في التخصصات النوعية‏

  • في البداية يجب أن تقوم بتقديم أوراق الالتحاق من خلال قيامك بملء البيانات المطلوبة في الطلب، مع التأكد من صحة ما يضعه من معلومات.
  • بعد ذلك قم بترتيب الرغبات في الطلب وفقا للتخصصات التي ترغب في التسجيل بها، والمحافظة على التخصص الذي ترغبه أكثر في الأعلى.
  • يلزم أن لا تكون مقيدا في مؤسسة تعليمية جامعية أخرى.
  • من الممكن أن يقوم المتقدم بتعديل رغباته من خلال بوابة القبول الإلحاقي جامعة الأمير سطام.

تخصصات الجامعة

جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعد قبول إضافي في التخصصات النوعية‏

  • كلية الطب البشري.
  • كلية طب الأسنان.
  • كلية الصيدلة جامعة الأمير سطام.
  • كلية إدارة الأعمال.
  • كلية التمريض بشعبها.
  • كلية الهندسة جامعة الأمير سطام.
  • كلية التربية بلغاتها المختلفة.
  • كلية العلوم الطبية.

شروط القبول في الجامعة

جامعة الأمير سطام

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من إتمام عملية التقديم:

  • في البداية يلزم أن يكون الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها.
  • كما يلزم أن تكون شهادة الثانوية، أو ما يعادلها صدرت قبل خمس سنوات كحد أقصى.
  • يلزم أن يقوم الطالب باجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي وفقًا للتخصصات المطلوبة.
  • كما يلزم أن يكون الطالب لائقًا طبيّا.
  • يلزم أن يكون الطالب مستوفياً لجميع الشروط التي حددتها الجامعة.
  • يلزم أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من أي جامعة لأي أسباب تأديبية.
  • كما يلزم أن لا يكون الطالب حصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بهدف الحصول على بكالوريوس آخر.
  • يلزم أن لا يقوم الطالب المفصول من الجامعة التسجيل بنفس الجامعة علمًا أنه يسمح له بالتسجيل بجامعة أخرى.
أحمد علي عبد الخالق

مهندس مدني وأحب عالم التكنولوجيا والكتابة والقراءة مطلع على الشأن السعودي وخدمات الحكومة السعودية الإلكترونية


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