جامعة الأمير سطام توفر 750 مقعد قبول إضافي في التخصصات النوعية‏

يرغب الكثير من الطلاب في التسجيل بالجامعة لما وصلت إليه من تقدم كبير في النشر العلمي بمختلف المجالات العلمية المحكمة المصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في Scopus و Web of Science وأعلنت السجلات الإحصائية في عمادة البحث العلمي بالجامعة ارتفاع معدلات النشر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، وأنها تجاوزت عن الـ 1100 ورقة علمية حتى نهاية شهر مايو، وذلك وفقا لقاعدة بيانات Scopus.

ولذلك نذكر أن الجامعة أشار عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توافر 750 مقعداً إضافياً لقبول الطلاب والطالبات في التخصصات النوعية بكليات الجامعة في مقرها الرئيسي بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1444 هـ – 1445هـ .

التقديم في جامعة الأمير سطام

في البداية يجب أن تقوم بتقديم أوراق الالتحاق من خلال قيامك بملء البيانات المطلوبة في الطلب، مع التأكد من صحة ما يضعه من معلومات.

بعد ذلك قم بترتيب الرغبات في الطلب وفقا للتخصصات التي ترغب في التسجيل بها، والمحافظة على التخصص الذي ترغبه أكثر في الأعلى.

يلزم أن لا تكون مقيدا في مؤسسة تعليمية جامعية أخرى.

من الممكن أن يقوم المتقدم بتعديل رغباته من خلال بوابة القبول الإلحاقي جامعة الأمير سطام.

تخصصات الجامعة

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة جامعة الأمير سطام.

كلية إدارة الأعمال.

كلية التمريض بشعبها.

كلية الهندسة جامعة الأمير سطام.

كلية التربية بلغاتها المختلفة.

كلية العلوم الطبية.

شروط القبول في الجامعة

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من إتمام عملية التقديم: