جامعة الأمام : رابط الخدمات الذاتية خطوات تسجيل وإضافة وحذف المقررات

تقدم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية نظام الخدمات الذاتية لخدمة الطلاب في الجامعة، حيث انه يتم التسجيل والقبول بالجامعة وبدء الطلاب والطالبات تسجيل المقررات الخاصة بهم للعام الدراسي 1441 هـ من خلال الخدمات الذاتية، ويوجد تعليمات خاصة بحذف وإضافة المقررات الدراسية مثل يجب التأكد من إدخال الرقم المرجعي للمقرر الدراسي، وان الطالب المستجد لا يمكنه تعديد الجدول الخاص به ونتعرف علي التعليمات بالتفصيل من خلال هذا الموضوع.







جامعة الامام

وضعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعليمات علي إضافة المقررات الدراسية وحذفها وهي كالتالي :







يجب علي الطالب مراعاة عملية التدرج في التسجيل للمقررات الدراسية حسب الخطة وفقا لأحكام عملية الانتقال من مستوي لمستوي آخر.

ممنوع التعارض في الجدول الدراسي، في حاله عدم إضافة المقرر الدراسي سوف يضطر لدراسته آخر الفصل الدراسي.

يجب التأكد من إدخال الرقم المرجعي بكل دقة، ويختلف هذا الرقم من فصل دراسي إلي فصل آخر لكل المقررات في كل شعبة.

لا يمكن للطالب المستجد التعديل علي جدوله وغير مسموح له الإضافة أو الحذف.

الحد الأدنى لعملية التسجيل 12 ساعة فقط، إذا قلت عدد الساعات فإن التسجيل يصبح غير نظامي، وسيتم حذف جدوله ويعتبر الطالب منقطع.

من حق الطالب الغير متعثر تسجيل الجدول الدراسي بشكل كامل، كما يحق له حذف بعض المقررات الدراسية بشرط أن لا يقل الحد الأدنى عن 12 ساعة.

من حق الطالب المتعثر تأجيل دراسة مقررات التي تم التعثر بها، بشرط أن لا يكون له متطلب سابق ويمكن تسجيل مقررات المستوي التالي بشكل كامل.

يمكن للطالب تسجيل مقررات مستوين لاحقين للمستوي الحالي، لاكتمال الحد الأدنى من ساعات الجدول المحدد.

يمكن للطالب حذف مادة البديل إذا تم تسجيلها في الجدول وتسجيل مقررات آخري، إذا تم رسوبه في مادة البديل يمكن تسجيلها في الفصل الذي يليه، مع الالتزام بتحمل المسؤولية.

يمكن للطالب الذي تم تحويله حذف المقررات التي يرغب في عملية معادلتها وتسجيله مقررات دراسية آخري، وإذا تم رفض معادلتها يمكنه تسجيلها في الفصل الدراسي القادم.

الطالب الذي تم تسجيل له مقررات دراسية آليا تم التأكد من اجتيازها، يجب عليه المتابعة بالقسم حتي تنتهي هذه المشكلة ولا يتم تسجيلها مرة أخرى.

غير مسموح بتغيير شعبة الطالب في أسبوع الإضافة أو الحذف بعد إغلاق الشعب، في حالة عدم تعارض عند أستاذ المادة أو وكيل القسم، لتجنب عملية حرمان طلاب من تسجيل مادة هم بحاجة إلي دراستها.

يجب تعبئة نموذج طلب تغيير الشعبة ووجود توقيع الوكيل عليها، مع تقديم سجل الطالب الأكاديمي في حاله رسوبه المتكرر بهذه الشعبة.

ويمكنكم الدخول علي الموقع الرسمي لجامعة الإمام محمد والدخول علي الخدمات الذاتية.