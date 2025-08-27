جامعة أم القرى تطلق مؤتمر “مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري”

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر “مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري” بجامعة أم القرى، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن التربوي والفكري، وتستمر فعالياته حتى 27 أغسطس، حيث سعى المؤتمر لإبراز دور الجامعات السعودية في صياغة جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المعاصرة.

افتتحت الجلسات العلمية بمناقشة جهود الجامعات السعودية في ترسيخ القيم الإنسانية، والارتقاء بالوعي الفكري بين الطلاب والمجتمع.

كما تم استعراض أهمية البحث العلمي في دعم هذه القيم، ودوره في بناء بيئة تعليمية قائمة على الأصالة والمعاصرة.

في الجلسة الثانية، تناول المشاركون التجارب العملية للجامعات السعودية في تعزيز الوعي الفكري، مع التركيز على التعاون بين المؤسسات الأكاديمية لتبادل الخبرات والمبادرات.

كما تم عرض قصص نجاح حقيقية وفرص لإنشاء شراكات استراتيجية تهدف لتوحيد الجهود في هذا المجال الحيوي.

الجامعات والمجتمع.. مسؤولية مشتركة

اختتم اليوم الأول بمناقشة دور الجامعات في المجتمع، من خلال الشراكات مع المؤسسات الدينية والإعلامية، وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتم التركيز على مواجهة التحديات الرقمية والعالمية التي قد تؤثر على القيم، إلى جانب إبراز جهود المملكة في دعم القيم الإنسانية والوعي الفكري، وتأسيس منصة مستدامة لمشاركة الأبحاث والدراسات المتخصصة بما يتوافق مع رؤية 2030.