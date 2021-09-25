جامعة أم القرى بالمملكة تهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

هنأت جامعة أم القرى المواطنين بالمملكة العربية السعودية بحلول اليوم الوطني، متمنية تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد، ونشرت الجامعة عدداً من الصور تحمل شعار الاحتفال باليوم الوطني هي لنا دار، كما هنأ رئيس الجامعة الملك سلمان، طالباً من الله التوفيق والاستمرار في التقدم في مختلف قطاعات الدولة تحت رعاية وقيادة الملك سلمان.

نبذة عن جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية

تقع جامعة أم القرى بمكة المكرمة وأنشأت تحت اسم كلية الشريعة في عام 1950 ميلادية، ومرت الجامعة بثلاث مراحل تاريخية هامة، حيث أنشأ في عام 1372 هجرية المعهد العالي للمعلمين وفي عام 1382 أنشأت كلية التربية بمكة، وبدأت المرحلة الثانية في عام 1391، وانضمت كليتي التربية والشريعة إلى جامعة الملك عبد العزيز بجدة وتم إضافة أقسام علمية جديدة إليها، ويليها المرحلة الثالثة والأخيرة وهي قيام جامعة أم القرى عام 1401 بأمر من الملك خالد بن عبد العزيز لتضم عدداً من الكليات منها كلية الهندسة والعمارة وكلية العلوم التطبيقية وكلية اللغة العربية والدعو وأصول الدين وكلية الطب والعلوم الطبية ليصبح عدد الكليات الموجودة في جامعة أم القرى حوالي أثنتي عشر كلية.

ويضاف إلى الكليات السابقة معهد خاص بتعليم اللغة العربية لتعليم الغير ناطقين بها، بالإضافة إلى معهد لأبحاث الحج، وخلال الفترة أخير أنشأت كلية للمجتمع بالباحة، لتضم بذلك الجامعة صرح كبير من الكليات لمختلف التخصصات، وهي تمنح المتخرجين منها درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى وجود أقسام للدراسات العليا ومنح الدارسين درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وتضم الجامعة أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات الدراسية، وهي بذلك تسهم في سد احتياج المجتمع السعودي في مجال التعليم وتعمل على زيادة أعداد المؤهلين للخدمة.