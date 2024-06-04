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جاري الحجز على أرصدتك البنكية| رسالة من المرور للمُسجل بحقهم مخالفات مرورية ولم يقوموا بالسداد

سيد عطيه

وصلت للعديد من المواطنين رسالة من إدارة المرور، تقول بأنه جاري الحجز على أرصدتك البنكية، وذلك للذين سُجلت ضدهم مخالفات مرورية ولم يقوموا بالسدادخلال المدة المعلنة في المادة رقم 75 من نظام المرور.

رسالة من المرور بالحجز على الأرصدة البنكية

رسالة من المرور بالحجز على الأرصدة البنكية

رسالة من المرور بالحجز على الأرصدة البنكية

وسبقت هذه الرسالة التي تفيد بالحجز على الأرصدة البنكية للمخالفين، رسالة أخرى للمخالف بإمكانية تأجيل عملية السداد عن طريق أبشر، من أجل تفادي عملية الحجز التنفيذي.

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وينص نظام المرور الجديد على الحجز على الأرصدة البنكية مباشرةً بعد انتهاء مدة الإعتراض والمهلة المقررة نظاماً، كما أن المخالف في هذه الحالة لا يستفيد بالتخفيض الذي يصل إلى 25%.، ولذلك يرجى السداد قبل انتهاء المدة أو تأجيل السداد عبر أبشر منعاً لحجز على الأرصدة المصرفية.

 


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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