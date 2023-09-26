جابت عسكري لتفتيش هاتفي.. محامي سعودي يثير الجدل برأي القانون حول صلاحية العسكري بتفتيش الجوال بعد اتهام فتاة بتصويرها بالشارع

أثار المحامي السعودي زياد الشعلان الجدل بعدما أبدى رأيه حول مسألة “هل يجوز للعسكري تفتيش وفحص هاتف شخص بناءً على ادعاء فتاة بأنه التقط لها صورًا في الشارع؟”.

المحامي زياد الشعلان - مصدر الصورة: تيك توك.

وأوضح الشعلان خلال مقطع فيديو نشره على منصة “تيك توك” أن العسكري ليس لديه الصلاحية لتفتيش الهاتف حتى في حالة ضبط الشخص متلبسًا بالجريمة.

وأكد أن الجهة المخولة فقط بفحص الهاتف هي نيابة التحقيق أي محقق بالنيابة العامة فقط.

وأضاف الشعلان قائلاً: يمكن للعسكري تأمين الهاتف وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق اللازم، وهنا ينتهى دوره.

تفاعل العشرات من السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم “المحامي صادق وهذا الكلام لن يعجب البنات والنساء والمشكلة أن كل شوارع السعودية كاميرات ونحن في مكان عام من حقي أصور ما أريد” وقال أخر في تعليقه “من حقي اصور الشارع ولا من حق أكبر كبير يشوف خصوصياتي في جوالي وانا بريء”.