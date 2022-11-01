فتح باب الترشح في جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي 1444

أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الخامسة 2022، وهي تعتبر أول جائزة سنوية تخصص للإحتفال بالإنجازات المتميّزة للمرأة السعودية في المملكة، بحيث يتم تسليط الضوء على تلك الإنجازات.

مجالات جائزة الأميرة نورة

تُركز جائزة الأميرة نورة على ستة مجالات، هي:

مجال العلوم الصحية، وموضوعه: الصحة النفسية.

مجال العلوم الطبيعية، وموضوعه: التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة.

مجال الدراسات الإنسانية، وموضوعه: دراسات علمية في تقنيات اللغات والترجمة.

مجال الأعمال الفنية، وموضوعه: أعمال فنية تعزّز هوية المملكة عالميًا.

مجال الأعمال الإجتماعية، وموضوعه: مبادرة إجتماعية في خدمة فئة الطفولة.

مجال المشاريع الإقتصادية، وموضوعه: مشاريع ريادية ساهمت في التصميم الداخلي.

دعم المرأة السعودية

وقد أكّدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ورئيسة اللجنة العليا للجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى في تصريح لها، إن المرأة السعودية تنال دعمٍ وتمكين في المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فقد أصبحت شريكة في عملية التنمية المستدامة وأصبحت مساهم أساسي في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

وبيّنت أيضاً في تصريحاتها إنّ تلك الجائزة تعتبر منبرًا إعلاميًا واجتماعيًا للإبداع، فقد يتم تسليط الضوء كل عام على نجاحات وإنجازات المرأة السعودية في الكثير من المجالات، وذلك تقديرًا لعطائهن، واحتفال بتميزهن، والعمل على تشجيع للسعوديات إلى التقدم والنجاح والإبداع.

يستمر الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي حتى يوم 15 يناير 2023م، وهي جائزة متاحة لكافة الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.

حيث تستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشيح في كل فروع الجائزة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني:

https://nourahprize.pnu.edu.sa/customer/login#