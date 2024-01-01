“ثلوج في يناير”.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة مع هطول الثلوج على مناطق شمال المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير.

أمطار المملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: CNN

وفي تغريدة لها عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أشار الحصيني إلى أن اليوم الاثنين هو أول أيام يناير، وقد قام بتحليل الخصائص المناخية لهذا الشهر، محذرًا من تأثيرات شديدة تحملها كتل هوائية باردة سواء كانت قطبية أو سيبيرية، كما أوضح أنّ النماذج العددية تشير إلى استمرار الأمطار خلال الأيام الخمسة القادمة ابتداءً من اليوم الاثنين.

في هذا السياق، أفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد بتسجيل أدنى درجة حرارة في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بلغت 5 درجات مئوية.

وفي ضوء هذه التوقعات، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار، والابتعاد عن الأودية المنسابة والأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.