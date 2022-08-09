ثلاثة أشخاص يلقون حتفهم بسبب سقوط مركبتهم من مطل جبلي بالهدا

سقطت مركبة كانت تقل ثلاثة أشخاص من مطل جبلي بمحافظة الهدا مساء أمس الاثنين، وعثرت فرق الانقاذ على جثتي شخصين من اللذين لقوا حتفهم نتيجة هذا السقوط، وتمكن الدفاع المدني من العثور على جثة الشخص الثالث صباح اليوم الثلاثاء، والمرجح أن يكون السقوط نتيجة التقلبات الجوية وهطول الأمطار على العديد من المناطق بالمملكة.

سقوط مركبة من مطل جبلي بالهدا

على الفور باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف عملها، بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بأن أحد المركبات قد سقطت من مطل جبلي بالهدا، وكان يستقلها ثلاثة أشخاص، وبعد أن وصلت فرق الدفاع المدني تبين أن الموقع الذي سقطت منه المركبة كان به ضباب كثيف مما أعاق الرؤية أثناء القيادة.

قامت الفرق بالعديد من عمليات البحث، وعلى إثرها، تم العثور على شخص متوفي مساء أمس الاثنين، وبعد مزيد من البحث، تم العثور على الشخصين الآخرين وقد لقوا حتفهم للأسف.

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من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني كافة المواطنين لتوخي الحذر، وذلك تزامناً مع سقوط الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة، كما تزداد فرص هطول الأمطار بشكل كبير خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المديرية كذلك على أن يلتزم المواطنون بكافة قواعد المرور وأخذ الحيطة أثناء القيادة بسبب انتشار الضباب الكثيف على الطرق.