“توكلنا” يحسم الجدل بشأن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ويناشد المواطنين

حسم تطبيق توكلنا الجدل بشأن الأنباء المتضاربة حول إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مؤكدًا بأنه يمكن الغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها، مع الأخذ في الاعتبار أن تذكرة الموعد المحدد لتلقي التطعيم باللقاحات، تتضمن البيانات الشخصية وبيانات الموعد وموعد QR، وأوضح عدد من الإجراءات الأساسية لتلقي تلك الجرعات.

تطبيق توكلنا يناشد المواطنين

وناشد تطبيق توكلنا، المواطنين، بضرورة الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالتعليمات، لافتًا إلى أن الحالة الصحية تكون محصن جرعة أولى باللون الأخضر الغامق، لمن لم يصب بالوباء مسبقًا وأكمل 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى، مع استمرارها لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو ثبوت الإصابة.

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وحالة متعافي وتلقي جرعة

كما أشارت التطبيق إلى أن الحالة الصحية متعافي وتلقى جرعة، تظهر في حال تعافي المستخدم بعد الإصابة وتلقيه الجرعة الأولى، وفي حال تلقي الجرعتين سيتم تحويل الحالة إلى محصن أكمل الجرعات، مشيرًا إلى أنه عند وجود ملاحظات واستفسارات حول بيانات التحصين، يجب التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937، ليتم إرسال البيانات إلى التطبيق بشكل مباشر وسريع.