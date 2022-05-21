توكلنا تصدر تنبيه هام لحاملي تأشيرة الزيارة بشأن حالة تُعامل كـ “غير مُحصّن”

في توضيح جديد، كشف تطبيق توكلنا عن عدد من الأمور الهامة التي تتعلق بوضع الحالية الصحية بشأن تأشيرات الزيارة، لافتة إلى أن تعديل حالة الوضع الصحي في المنصة يتم من خلال 3 جهات، سواء للمحصنين وغيرهم، والمستثنين، والقادمين من الخارج، بالإضافة إلى موقف ظهور حالة غير محصن في التطبيق، خاصةً في حالة عدم الحصول على التأمين الخاص بالقدوم للمملكة.

توكلنا وتأشيرة الزيارة

وفي تفاصيل التنبيه الجديد، أكد تطبيق توكلنا أن تعديل حالة الوضع الصحي يكون من قبل وزارة الصحة السُّعُودية لـ محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت إصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى لأسباب طبية، في حين يختص التطبيق بتعديل بعض الحالات الأخرى الأساسية مثل (مستثنى – زائر خليجي، و(مستثنى – زائر بتأشيرة حكومية).

تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في #توكلنا_خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق #توكلنا الحالي. pic.twitter.com/NNhFq4IjAe — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) May 9, 2022

وتعديل لتأشيرة الزيارة

أما فيما يخص التعديلات التي يقوم بها مجلس الضمان الصحي فتكون “زائر مؤمّن، زائر غير مؤمّن”، وبناءً عليه يتم التنبيه على القادمين بتأشيرة زيارة بظهور الحالة الصحية “زائر غير مؤمّن”، وهو ما يشير إلى أن المستفيد زائر من خارج السُّعُودية وليس لديه تأمين فعّال، وبالتالي تتم معاملته معاملة غير المُحصن، أي أنه غير مكتمل لاشتراطات الدخول والزيارة للمملكة.

جدير بالذكر أن التطبيق قد طالب المواطنين والمقيمين بضرورة تنزيل آخر تحديث، بالإضافة إلى تنزيل تطبيق توكلنا خِدْمَات الجديد، نظرًا لما يحمله من خِدْمَات جديدة.

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