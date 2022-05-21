توكلنا تصدر تنبيه هام لحاملي تأشيرة الزيارة بشأن حالة تُعامل كـ “غير مُحصّن”

محمد أحمد

في توضيح جديد، كشف تطبيق توكلنا عن عدد من الأمور الهامة التي تتعلق بوضع الحالية الصحية بشأن تأشيرات الزيارة، لافتة إلى أن تعديل حالة الوضع الصحي في المنصة يتم من خلال 3 جهات، سواء للمحصنين وغيرهم، والمستثنين، والقادمين من الخارج، بالإضافة إلى موقف ظهور حالة غير محصن في التطبيق، خاصةً في حالة عدم الحصول على التأمين الخاص بالقدوم للمملكة.

توكلنا تصدر تنبيه هام لحاملي تأشيرة الزيارة بشأن حالة تُعامل كـ "غير مُحصّن"

توكلنا وتأشيرة الزيارة

وفي تفاصيل التنبيه الجديد، أكد تطبيق توكلنا أن تعديل حالة الوضع الصحي يكون من قبل وزارة الصحة السُّعُودية لـ محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت إصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى لأسباب طبية، في حين يختص التطبيق بتعديل بعض الحالات الأخرى الأساسية مثل (مستثنى – زائر خليجي، و(مستثنى – زائر بتأشيرة حكومية).

رابط وكيفية تحميل تطبيق توكلنا لهواتف الأندرويد والآيفون| والتسجيل

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وتعديل لتأشيرة الزيارة

أما فيما يخص التعديلات التي يقوم بها مجلس الضمان الصحي فتكون “زائر مؤمّن، زائر غير مؤمّن”، وبناءً عليه يتم التنبيه على القادمين بتأشيرة زيارة بظهور الحالة الصحية “زائر غير مؤمّن”، وهو ما يشير إلى أن المستفيد زائر من خارج السُّعُودية وليس لديه تأمين فعّال، وبالتالي تتم معاملته معاملة غير المُحصن، أي أنه غير مكتمل لاشتراطات الدخول والزيارة للمملكة.

توكلنا تصدر تنبيه هام لحاملي تأشيرة الزيارة بشأن حالة تُعامل كـ "غير مُحصّن" 1 21/5/2022 - 2:46 ص
توكلنا تصدر تنبيه هام لحاملي تأشيرة الزيارة بشأن حالة تُعامل كـ “غير مُحصّن”

جدير بالذكر أن التطبيق قد طالب المواطنين والمقيمين بضرورة تنزيل آخر تحديث، بالإضافة إلى تنزيل تطبيق توكلنا خِدْمَات الجديد، نظرًا لما يحمله من خِدْمَات جديدة.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    هل ظرووري يكون الإنسان محصن وب الغصب فيه ناس يخافون م فيه حبوب بدل الإبر

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