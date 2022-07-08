“توكلنا خدمات” يطلق 3 خدمات جديدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

تطبيق “توكلنا خدمات” يعلن عن إطلاقه لثلاثة خدمات جديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث ستوفر تلك الخدمات الثلاث تجربة دينية رقمية سهلة على المستخدمين، وسوف نتعرف على تلك الخدمات الثلاث خلال الفقرات القادمة.

الخدمات الجديدة المقدمة تتمثل في معرفة اتجاه القبلة من أي مكان، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة في كافة المناطق بالمملكة، فضلاً عن إضافة خدمة المصحف الشريف، مما يسهل الوصول إلى المصحف من خلال تطبيق “توكلنا خدمات”، ويمكنك الحصول على تلك الخدمات الجديدة بالدخول إلى الخدمات الدينية.

الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا قد تم إطلاقه من أجل دعم كافة الجهود التي كانت تقوم بها الحكومة في مواجهة الجائحة الخاصة بعام 2020، وكان الهدف الأساسي من التطبيق في بدايته هو إدارة عمليات إعطاء التصاريح بطريقة إلكترونية أثناء فترة الحظر، وساعد بشكل كبير وفعّال في مواجهة الجائحة، بعدها، قام التطبيق بإطلاق عدد من الخدمات الجديدة مثل إدارة التصاريح ومتطلبات السفر.

مؤخراً، قامت منظومة سدايا بإطلاق تطبيق “توكلنا خدمات”، والذي أحرز تقدماً كبيرا للغاية في تسهيل كافة النواحي الحياتية لكل من المواطن والمقيم والزائر، ويوفر التطبيق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، والتي يستطيع منها المواطن والمقيم والزائر إنهاء الأعمال اليومية من مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد، ويعمل على راحتهم بشكل كبير.