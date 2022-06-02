خطوات تسجيل الدخول إلى توكلنا بدون أبشر وخدمات التطبيق

يعتبر برنامج توكلنا واحد من أهم البرامج والتطبيقات المهمة التي قامت “الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي” وبالتعاون بين وزارة الصحة وبعض الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية بإطلاقها وذلك أثناء فترة ذروة تفشي وباء كورونا العالمي بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للتزاحم والذهاب إلى مقر الخدمات بالإضافة إلى الحصول على التصاريح في أوقات فرض حظر التجوال، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات تسجيل الدخول إلى توكلنا بدون أبشر وخدمات تطبيق توكلنا.

تسجيل دخول توكلنا بدون أبشر

يمكن الدخول إلى تطبيق توكلنا من خلال تسجيل الدخول في حساب أبشر ولكن في حالة عدم وجود حساب في أبشر، فإنه لا بد من الحصول على تزكية من أحد المواطنين الذين يمتلكون حساب مستخدم على منصة أبشر ويمكن القيام بذلك من خلال تعريف رقم الجوال لتوكلنا ويمكن اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار أبشر أفراد.

اختيار أيقونة خدمات من قائمة خدماتي.

الضغط على الخدمة العامة.

اختيار تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من رقم الجوال ورقم الإقامة وتاريخ الميلاد.

إدخال كود التحقق في الخانة المخصصة له.

بعد الانتهاء من عملية التعريف تصل رسالة أخرى على رقم الجوال المُسجل تفيد بأنه أصبح بالإمكان التسجيل في تطبيق توكلنا.

خطوات تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا

تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في #توكلنا_خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق #توكلنا الحالي. pic.twitter.com/NNhFq4IjAe — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) May 9, 2022

يمكن تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية:

في البداية تثبيت تطبيق توكلنا على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من Google play، وهواتف آيفون من متجر App store.

فتح التطبيق والدخول إلى الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

استقبال سالة تحتوي علي رمز التفعيل.

في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف في منصة أبشر فلا بد من تسجيله حتى يتم تسجيل الدخول بنجاح.

خدمات تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالمملكة ومن أهم هذه الخدمات: