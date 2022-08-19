فيديو.. توقُّعات الأحوال الجوية، أجواء شديدة الحرارة في الرياض والشرقية، وسيول في عدد من المناطق بالمملكة

سيول غير مسبوقة في صحراء الربع الخالي، وأمطار غزيرة بعد أشهر من الجفاف في فرنسا، إضافة إلى جفاف عدد من الأنهار الكبرى بالشرق والغرب، جميعها أمور تجعل من التغير المناخي أكثر وضوحاً، ومع تداول فيديو يوثِّق انخفاض منسوب نهر الفرات لأكثر من 7 أمتار، ومقاطع أخرى لجريان السيول بشكلٍ غير مسبوق في صحراء الربع الخالي، تدخل المنطقة العربية في نطاق التغيرات المناخية بشكلٍ كبير ومؤثِّر.

أمطار غزيرة وسيول في نجران وجازان والباحة

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، قد أصدر تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الجمعة في مختلف المناطق، وتوقَّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة تترافق مع تساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى جريان السيول في مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة.

من المتابعات الميدانية لسيول منطقة #جازان

سيول وادي مغياله جنوب قرية مجعر في محافظة #صامطة @jazaan24 عبر#مدار_22 pic.twitter.com/hYNlHGG9L6 — صلاح إبراهيم الزعاقي (@salah_alzaagi) August 18, 2022

أمطار رعدية في مكة والمدينة وسيول في الربع الخالي

كما أوضحت الأرصاد الجوية أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في كُلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية في صحراء الربع الخالي، ومنطقة الرياض في وادي الدواسر.

#النخبة| تدفق المياه الجوفية العذبة من باطن الأرض في صحراء #الربع_الخالي في حادثة نادرة الوقوع. pic.twitter.com/wlCPv7eoLJ — النخبة الإخبارية (@NokhbahNews) August 17, 2022

مشهد مهيب ونادر لسيل في نفود الدحي بصحراء #الربع_الخالي في جنوب شرق #السعودية. pic.twitter.com/2Tk0BZzYn6 — السعودية اليوم (@sauditoday24) August 17, 2022

درجات الحرارة والأحوال الجوية في مختلف المناطق

وحول الأحوال الجوية ودرجات الحرارة توقَّع المركز أن يكون الطقس حارًّ إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض، كما تسجِّل الأحساء أعلى درجات الحرارة مع 48 درجة بينما تكون أدناها في أبها والباحة مع 18 درجة.