أخبار السعودية

فيديو.. توقُّعات الأحوال الجوية، أجواء شديدة الحرارة في الرياض والشرقية، وسيول في عدد من المناطق بالمملكة

محمد خير الحوراني

سيول غير مسبوقة في صحراء الربع الخالي، وأمطار غزيرة بعد أشهر من الجفاف في فرنسا، إضافة إلى جفاف عدد من الأنهار الكبرى بالشرق والغرب، جميعها أمور تجعل من التغير المناخي أكثر وضوحاً، ومع تداول فيديو يوثِّق انخفاض منسوب نهر الفرات لأكثر من 7 أمتار، ومقاطع أخرى لجريان السيول بشكلٍ غير مسبوق في صحراء الربع الخالي، تدخل المنطقة العربية في نطاق التغيرات المناخية بشكلٍ كبير ومؤثِّر.

حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية

أمطار غزيرة وسيول في نجران وجازان والباحة

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، قد أصدر تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة  اليوم الجمعة في مختلف المناطق، وتوقَّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة تترافق مع تساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى جريان السيول في مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة.

فيديو.. الأرصاد الجوية تُصدر عدداً من التنبيهات، سيول وأمطار رعدية، والدفاع المدني يُنقذ شخصاً في وادي العقيق

فيديو.. أمطار في الحرم، الأرصاد تُصدر عدداً من التنبيهات، والدفاع المدني يًحذِّر ويتمكَّن من انقاذ حافلتين بالمدينة…

أمطار رعدية في مكة والمدينة وسيول في الربع الخالي

كما أوضحت الأرصاد الجوية أنَّ الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في كُلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية في صحراء الربع الخالي، ومنطقة الرياض في وادي الدواسر.

درجات الحرارة والأحوال الجوية في مختلف المناطق

وحول الأحوال الجوية ودرجات الحرارة توقَّع المركز أن يكون الطقس حارًّ إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض، كما تسجِّل الأحساء أعلى درجات الحرارة مع 48 درجة بينما تكون أدناها في أبها والباحة مع 18 درجة.

درجات الحرارة والأحوال الجوية في مختلف المناطق
درجات الحرارة والأحوال الجوية في مختلف المناطق
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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