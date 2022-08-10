توقُّعات الأحوال الجوية اليوم بالمملكة.. أمطار غزيرة وسيول في عدد من المناطق، والأرصاد تحذِّر وتصدر عدداً من التنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم الأربعاء متوقٍعاً استمرار هطول الأمطار الرعدية المترافقة مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، إضافة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عددٍ من المناطق بالمملكة.

أمطار رعدية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

وتوقَّعت الأرصاد الجوية استمرار تساقط الأمطار الرعدية في كلٍّ من مكة المكرمة، والمدينة المنورة تترافق مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تمتد إلى الأحراء الجنوبية من منطقة تبوك وبعض الأجزاء الساحلية في تلك المناطق.

ووجَّه المركز تنيهاً إلى منطقة مكة المكرمة محذِّراً من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في كلٍّ من الكامل وثول وخليص ورابغ وعسفان، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطاراً رعدية على العرضيات والقنفذة والمظيلف والشعيبة والليث، إضافة إلى أمطار رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وأضم وبني يزيد وقيا وميسان والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة، تستمر حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

جريان الأودية والسيول في الباحة وعسير وجازان

كما حذَّر المركز من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة الشِّدة، التي تترافق مع زخات من البرد ونشاط الرياح السطحية، إضافة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول في مناطق الباحة، وعسير وجازان. وتمتد إلى كلٍّ من الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الأربعاء.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الرياض والشرقية

وأوضح المركز أنَّ المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. سوف تشهد نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف رياحاً نشطة وأتربة مثارة، وتستمر أغلب الحالات حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

درجات الحرارة والأحوال الجوية في مختلف مناطق المملكة

كما سجَّلت الأرصاد الجوية أعلى درجت للحرارة اليوم الأربعاء في كلٍّ من الخرج والأحساء وحفر الباطن مع 47 درجة مئوية، بينما سجلت أدناها في أبها مع 17 درجة مئوية، وفيما يلي الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المسجَّلة في جميع مناطق المملكة.