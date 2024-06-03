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توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الرياضة للجميع ومؤسسة المسار الرياضي 

آياتي خيري

قام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومؤسسة المسار الرياضي بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إتاحة مزيد من الفرص للأفراد للمشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية، وذلك من خلال مختلف الفعاليات والسباقات والأنشطة الرياضية المجتمعية.

ع / رياضي / مؤسسة المسار الرياضي توقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للدراجات 1444-02-02 هـ (واس) 9

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة عبر تشجيع سكان وزوار مدينة الرياض على ممارسة الرياضات المختلفة وتبني أسلوب حياة صحي.

تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الاتحاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والرئيس التنفيذي للمؤسسة جين ماكجيفرن. 

ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات في مجالات تشمل الفعاليات والبرامج والحلول الرقمية، مما يساعد في إعداد خطط شاملة تتيح للجميع المشاركة في الرياضة، وبالتالي يسهم في إنشاء مجتمع حيوي في مدينة الرياض.

من جانبه أكد الأمير خالد بن الوليد بن طلال أن التعاون مع مؤسسة المسار الرياضي يعزز الالتزام المشترك بتشجيع أنماط الحياة النشطة وتحسين جودة الحياة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وكذلك أضاف قائلًا: “كانت هذه المذكرة المشتركة، من أجل بناء مجتمع صحي وحيوي أكثر في الرياض”.

من جهتها، أوضحت جين ماكجيفرن أن المذكرة تمثل خطوة أساسية تتسق مع توجهات المشروع وأهدافه الطموحة، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة من خلال تشجيع سكان وزوار مدينة الرياض على حدٍ سواء، على ممارسة جميع أنواع الرياضة المختلفة والتي من شأنها بناء أسلوب حياة صحي ونشط.

وأضافت أيضًا: “هذا المشروع سوف يوفر مساحات رياضية تتيح لجميع أفراد المجتمع الاستمتاع بها، وكذلك تلك المذكرة سوف تساهم في تحقيق الرؤية المشتركة مع الاتحاد، والتي تتمثل في إنشاء مجتمع حيوي شامل”.

بدورها، أكدت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء الحصيني أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء نمط حياة صحي وحيوي، واستكشاف المزيد من الفرص للمشاركة المجتمعية لجميع سكان الرياض. 

وأوضحت كذلك أن العمل المشترك مع المؤسسة يهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة والرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

تأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف كلا الطرفين في تعزيز ممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية، وذلك لتحسين جودة حياة سكان وزوار مدينة الرياض وتبني نمط حياة صحي ومستدام.


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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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