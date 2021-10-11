توقيت عرض كراون جول WWE المصارعة الحرة في موسم الرياض الثاني

تحت شعار تخيل أكثر وما يحمله هذا الشعار من أثارة وتشويق ستنطلق في العشرين من شهر أكتوبر الجاري فعاليات موسم الرياض في حلته الجديدة وموسمه الثاني، ليبدأ معه موسم التشويق والإبداع والفعاليات المميزة والحصرية والتي يتعلق ويهواها بها كل من شارك بها وشاهدها، وكان قد أعلن تركي آل الشيخ عن انطلاق فعاليات الموسم في شهر أكتوبر الجاري وعرض الكثير من المفاجآت والفعاليات التي ستكون ضمن هذا الموسم.

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موسم الرياض في طلته الثانية

موسم الرياض من أبرز المواسم التي تقام في المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض وله شعبية كبيرة في صفوف الجماهير في المملكة والزائرين والوافدين إلى المملكة، واستطاع الموسم لتحقيق نسبة كبيرة من الإقبال والزوار في الموسم الأول، ومن المتوقع أن يتم زيادة العروض في هذا الموسم بالإضافة إلى المناطق حسبما كشف الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية على لسان رئيسها تركي آل الشيخ.

كروان جول في موسم الرياض 2021

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض من خلال مواقعه على اغلب منصات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيس بوك والإنسجرام ومن خلال فيديو حماسي لجذب المشاركين في الموسم عن توقيت عرض كراون جول الأسطوري في منطقة بوليفارد الرياض من ضمن أقوى فعاليات موسم الرياض الثاني التي سوف تنطلق نهاية الشهر الجاري، حيث كتب الحساب أستعدو للعروض الكبيرة في المصارعة الحرة في الرياض.

و يعتبر كراون جول من أبرز العروض التي سوف تقام خلال موسم الرياض، والتي ستقدم العديد من العروض المميزة ومن المتوقع أن تكون نسبة متابعتها كبيرة من خلال مشاركي الموسم ومحبي المصارعة الحرة، وقد استطاعت المصارعة الحرة أن تحشد شعبية كبيرة ضمن الفعاليات، وقد تم الإعلان عن إقامة عروض الكراون في موسم الرياض الجديد حسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للترفيه، كما يشارك العديد من النجوم والمصارعين على مستوى العالم في هذا العرض الكبير، ومن المتوقع أن يكون عرض كروان جول في الواحد والعشرين من أكتوبر، وذلك في بوليفاريد الرياض سيتي، مع الكثير الكثير من الإثارة والتشويق والمتعة.