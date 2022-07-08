يعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يتنافس المسلمين والمسلمات لكسب الأجر والثواب بالأدعية والتكبيرات، ويذبح المسلمين أضحية يوم عيد الأضحى اقتداء بسيدنا إبراهيم الخليل وفقا لما أمرنا به الشارع الحكيم، ويأتي عيد الأضحى يوم غد السبت الموافق للعاشر من ذي الحجة، ويبحث الكثير من المواطنين والمواطنات عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض 1443، حيث يقام في عيد الأضحى المبارك ركن من أهم أركان الإسلام وهو الحج، وتعتمد المملكة العربية السعودية على مراعاة القرآن الكريم والسنة النبوية في جميع المناسك الإسلامية، وسنزودكم أعزائنا أدناه بميعاد صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض 2022.

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في الرياض 1443

أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في معظم المدن كالرياض وجدة ومكة المكرمة ومن المقرر أن تبدأ صلاة العيد في مدينة الرياض في الساعة الخامسة وواحد وثلاثون دقيقة “05:31″، وتعتبر مدينة الرياض من أكبر مدن المملكة العربية السعودية ويسكنها كثير من الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والجدول الموالي يوضح ميعاد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والطائف.