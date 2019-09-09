توقيت صرف مساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 الضمان الإجتماعي







تعتبر المقطوعة أبرز المساعدات التي يتم البحث عنها بشكل كبير في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يأمل الكثير من المواطنين إيجاد معلومات أو أخبار رسمية، بشأن صرف وإيداع الدفعة الجديدة من مساعدة المقطوعة، وقد تم إقرار المقطوعة من أجل العمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر السعودية التي لا دخل لها أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتتميز المقطوعة كونها تصرف بشكل سنوي للمواطنين الذين حققوا الشروط المطلوبة منهم، وتهدف المساعدة العمل على تعزيز وتحسين المستوى المالي والإقتصادي في السعودية.







هذا ويتم التقديم من خلال مراكز الضمان الإجتماعي للإستفادة من مساعدة المقطوعة أو من خلال التقديم لتلك المساعدة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية والفيام بالتسجيل للإستفادة من المقطوعة، حيث يتم عمل دراسة للحالة التي تم تسجيلها من خلال مركز الضمان أو من خلال البوابة الإلكترونية، من اجل مطابقة كافة البيانات المدخلة مع بيانات الجهات الرسمية.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي







يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم في السعودية فترة طويلة. ضرورة عم إمتلاك المستفيد سجل تجاري للإستفادة. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم للمقطوعة.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة







صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية البوابة الإلكترونية من أجل التسهيل والتيسر على المواطنين في المملكة عملية الإستعلام والتسجيل عن مساعدة المقطوعة، حيث يمكنك عزيزي المواطن زيارة البوابة الإلكترونية من خلال مساعدة المقطوعة