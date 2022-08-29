توقيت صرف حساب المواطن 1444 في السعودية لشهر سبتمبر

موعد صرف الدفعة الجديدة حساب المواطن صرح برنامج حساب المواطن أن موعد صرف الدفعة الجديدة حساب المواطن يوم 10 من كل شهر، حيث أوضح برنامج حساب المواطن طريقة التسجيل على البرنامج وشروط التقديم الأوراق المطلوبة عبر موقعه الإلكتروني، وأن هناك عدة خدمات متنوعة يقدمها البرنامج للمواطنين السعوديين ومنها توفير مرتب المعاش للأشخاص الذين لا يجدون وظيفة وللأرامل والمطلقات واليتامى والمحتاجين، وتقديم لهم كافة المساعدات لكي يتمكنوا من مواجهة ظروفهم المادية الصعبة.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يجب اتباع كافة التعليمات التالية لكي يتمكن المواطن السعودي من التسجيل عبر برنامج حساب المواطن، افتح برنامج حساب المواطن، اضغط على كلمة “تسجيل دخول جديد”، دون اسمك ورقم هاتفك وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورمز الهوية الشخصية، ثم اضغط على كلمة “حفظ”، اكتب كلمة السر المؤقتة المرسلة على هاتفك، اكتب كلمة مرور جديدة في المكان الذي يحدده لك الموقع الإلكتروني، ينبغي عليك اتباع كافة شروط وأحكام البرنامج، ثم اضغط على كلمة “حفظ “، أرسل الأوراق التي طلبها منك الموقع، ثم اضغط على “إرسال الطلب”، وبذلك تم تسجيلك في البرنامج يمكن متابعة كافة الأخبار الجديدة والتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن بعض الشروط للتسجيل في برنامج حساب المواطن وهو كالآتي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقطن في المملكة العربية السعودية، أن يكون عمره 18 سنة، أن تكون فترة تواجده خارج المملكة العربية السعودية 90 يوم فقط، لا يتطلب أن يكون مسجل في مكاتب الحكومة، لا يتوفر لديه أي ممتلكات، يتوفر لدى المتقدم حساب بنكي، يجب أن يحضر بطاقة الشخصية أثناء التقديم، إذا كان متزوج من سيدة سعودية يجب أن يحضر مستند إثبات مرتبها الشهري، يجب أن يحضر كافة الأوراق التي أعلن عنها البرنامج.

الأوراق التي طلبها برنامج حساب المواطن للتسجيل

ينبغي على المواطن الالتزام بكافة التعليمات التي يحددها برنامج حساب المواطن لكي يتم قبوله، يجب أن يحضر صورة من بطاقة الهوية الشخصية، مستند إثبات الحالة الاجتماعية، بطاقة الأسرة، مستند إثبات مرتبه الشهري الذي يستلمه من وظيفتهـ ويتم صرف الدفعات الجديدة من برنامج حساب المواطن في يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل.