توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية وبعض التحذيرات والنصائح

أعلن مرصد طقس العرب، إلى أن آخر توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، تشير إلى بعض التقلبات المناخية، على بعض مناطق المملكة، منها انخفاض درجات الحرارة، وهبوب رياح نشطة، إلى جانب وجود فرص هطول الأمطار الرعدية، على مناطق الجنوب الغربي.

أما في المنطقة الشمالية فمن المتوقع -بإذن الله- أن يحل طقس معتدل الحرارة، على إثر كتلة هوائية تقترب من شرق البحر المتوسط، إلى جانب كتلة هوائية أخرى حارة، تسيطر على شمال المملكة، مما يتسبب في نشاط الرياح على بعض الأجزاء، من الجوف وتبوك وشمال المدينة المنورة والحدود الشمالية، وتثير الغبار والأتربة وربما تسبب هذه الرياح المثيرة للأتربة، تشوشا في الرؤية كما يحدث ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشمالية منها، حتى تقارب درجة الحرارة 40 درجة مئوية، مع توقع أجواء شديدة الحرارة نسبيا.

كما يبقى احتمال تكاثر السحب الركامية، مع توقع هطول زخات رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

والله أعلى وأعلم

وعن التحذيرات والنصائح التي يجب اتباعها، في حالة الطقس المتقلب، وهبوب الرياح المثيرة للاتربة فهي كالتالي: