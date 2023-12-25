توقعات بضخ استثمارات يابانية ضخمة في السعودية بأكثر من 600 مليار دولار

في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي يقام في الرياض، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن توقعات بضخ استثمارات يابانية ضخمة تصل إلى أكثر من 600 مليار دولار في المملكة بحلول عام 2030.

وأشار الفالح إلى أن هذه الاستثمارات ستشمل مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك البتروكيماويات والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.

كما أشار إلى مشاركة 45 شركة يابانية كبرى في المنتدى بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى الإعلان عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية.

وأكد الفالح التزام المملكة بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نمو اقتصادها وتن diversifying مصادر دخلها.